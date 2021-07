Aichach

vor 16 Min.

Unbekannte verwüsten Edith-Stein-Schule in Aichach und stehlen Geld

Die Aichacher Polizei bittet nach dem Einbruch in die Edith-Stein-Schule in Aichach um Hinweise.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in die Edith-Stein-Schule in Aichach ein. Sie durchwühlten Schränke, verwüsteten Räume und stahlen obendrein Bargeld.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in die Edith-Stein-Schule in Aichach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchwühlten sie Schränke, warfen Sahne- und Joghurtbecher an die Wand und verteilten gekochte Nudeln in den Räumen. Einbruch in Edith-Stein-Schule in Aichach: Polizei bittet um Hinweise Außerdem stahlen sie Bargeld im niederen dreistelligen Bereich aus einem Behältnis. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (nsi)

Themen folgen