Unbekannte werfen Glasfenster bei Schule und Kindergarten in Aichach ein

Unbekannte Steinewerfer attackieren in Aichach eine Schule, einen Kindergarten und das Pfarrzentrum. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei meldet einen Fall von Vandalismus in Aichach. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr. Laut Polizei warfen unbekannte Täter bei der Ludwig-Steub-Grundschule in der Ludwigstraße, dem Kindergarten Abenteuerland in der Oskar-von-Miller-Straße sowie dem Pfarrzentrum Sankt Michael in der Schulstraße mit Steinen zwei Fenster und die Glasfüllungen von zwei Eingangstüren ein.

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen

Sie richteten dabei einen Sachschaden von knapp 4000 Euro an. Hinweise erhofft sich die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (ull)

