Unbekannter bricht nachts geparkten BMW X5 in Aichach auf

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag einen geparkten BMW X5 in Aichach aufgebrochen. Er hatte es unter anderem auf das Lenkrad abgesehen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Aichach ein unbekannter Täter einen geparkten BMW X5 aufgebrochen. Der schwarze Wagen war an der Ecke Wilhelm-Wernseher-Straße/Oskar-von-Miller-Straße abgestellt gewesen.

BMW X5 in Aichach aufgebrochen: Täter stiehlt Navi und Lenkrad

Der bislang unbekannte Täter warf nach Polizeiangaben die Eckscheibe der hinteren rechten Türe ein und gelangte so ins Innere des Autos. Er stahl daraus das fest eingebaute Navigationssystem sowie das Lenkrad im Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (nsi)