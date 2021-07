Unbekannter fährt VW Golf am Aichacher Danhauserplatz an und flieht

Am Wochenende wird ein schwarzer VW Golf auf dem Aichacher Danhauserplatz beschädigt. Der unbekannte Unfall-Fahrer flieht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende in Aichach einen schwarzen VW Golf beschädigt. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Dabei wurde der VW Golf, der am Danhauserplatz parkte, vorne links angefahren. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Anstatt den Halter des beschädigten Fahrzeugs zu informieren, fuhr der bislang unbekannte Täter davon. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-11 entgegen.