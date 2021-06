Unbekannter fährt an Tankstelle in Aichach Ford Fiesta an

Während ein Autofahrer nach dem Tanken an der Südtank-Tankstelle zahlt, beschädigt ein bislang Unbekannter sein Auto. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Einen Ford Fiesta hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitagnachmittag an einer Tankstelle in Aichach angefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer des Fiestas nach dem Tanken an der Südtank-Tankstelle in der Schrobenhausener Straße in Aichach gerade zum Zahlen in den Kassenraum gegangen, als sein Auto beschädigt wurde.

Unfallflucht: Polizei sucht nach Hinweisen

Der Unbekannte verursachte Schäden an der Stoßstange und am vorderen rechten Kotflügel und verschwand. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 15.20 und 15.30 Uhr. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac)