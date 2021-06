Unbekannter fährt in Aichach Auto an - und verschwindet

Die Aichacher Polizei meldet eine Unfallflucht. Ein Unbekannter hat ein Auto in der Steubstraße in Aichach angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang Unbekannter in Aichach in der Steubstraße ein Auto angefahren.

Der Unfall hat sich am Freitag zwischen 12.10 und 13.40 Uhr ereignet. Beschädigt wurde ein blauer Corsa am Kotflügel hinten links. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person zu machen, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (bac)

