Unbekannter fährt in Aichach auf dem Rewe-Parkplatz einen Mercedes an

Ein bislang Unbekannter beschädigt beim Rewe-Markt in Aichach einen silberfarbenen Mercedes und begeht Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen silberfarbenen Mercedes C 180 hat ein bislang Unbekannter am Freitag in Aichach angefahren. Der Unfallverursacher habe Unfallflucht begangen, berichtet die Aichacher Polizei.

Mercedes auf Rewe-Parkplatz in Aichach angefahren

Das Auto stand von 8.30 bis 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes am Wittelsbacher Weg, während die Halterin des Fahrzeugs beim Einkaufen war. In dieser Zeit beschädigte ein bislang Unbekannter das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten rechts. Anstatt sich jedoch um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Hoher Schaden: Polizei bittet um Mithilfe

Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)