Unbekannter fährt vor Sparkasse in Aichach anderen Wagen an und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Fahrzeugführer, der in Aichach Unfallflucht begangen hat. Wann sich der Vorfall ereignete und wie hoch der Schaden sein dürfte.

Erneut ist in der Aichacher Innenstadt ein Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, beschädigte das Fahrzeug eines bislang unbekannten Fahrers auf dem Parkplatz der Sparkasse in Aichach ein geparktes Auto am linken Außenspiegel. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag zwischen 14 und 15.20 Uhr. Der Unfallverursacher flüchtete.

Die Aichacher Polizei hofft auf Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 erbeten. (AZ)

