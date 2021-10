Aichach

vor 47 Min.

Unbekannter zündelt in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Der Täter kokelt am Montag ein Altartuch in der Aichacher Stadtpfarrkirche an mehreren Seiten an. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Wegen einer Sachbeschädigung in der Aichacher Stadtpfarrkirche ermittelt die Aichacher Polizei. Dort hat ein Unbekannter am Montagnachmittag ein Altartuch angesengt. Der Täter zündelt am Nachmittag in der Stadtpfarrkirche Laut Polizei hat der Täter zwischen 14 und 16 Uhr gezündelt. Ein Altartuch am Nebenaltar war an mehreren Seiten angekokelt. Ein Feuer brach dabei nicht aus. Der Sachschaden ist gering. Die Polizei beziffert ihn auf rund 70 Euro. Sie bittet um Hinweise unter 08251/8989-0. (jca)

