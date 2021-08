Unfall: Kleintransporter kollidiert in Aichach mit Auto

Ein Kleintransporterfahrer missachtet an der Kreuzung von Schulstraße und Martinstraße die Vorfahrt einer Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß entsteht hoher Sachschaden.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Montagabend in Aichach gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Kleintransporter gegen 20.15 Uhr auf der Schulstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung mit der Martinstraße missachtete er laut Polizei die Vorfahrt einer 42-jährigen Autofahrerin, die von links kam.

10.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Aichach

Er stieß mit deren Auto auf der Kreuzung zusammen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde offenbar niemand. (bac)