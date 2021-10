Unfall auf der B300: Vollbremsung wegen Automatikgetriebe

Eine Autofahrerin verursacht auf der B300 bei Aichach einen Unfall. Der Grund: Sie will einen niedrigeren Gang einlegen, sitzt aber in einem Automatikauto.

Auf der B300 bei Aichach ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dort war gegen 14.10 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Wagen von Schrobenhausen kommend in Richtung Aichach unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Unterwittelsbach wollte sie einen niedrigeren Gang einlegen, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Wie die Polizei berichtet, trat die 29-Jährige dafür auf die "Kupplung", vergaß allerdings, dass sie erstmals in einem Automatikauto saß und löste eine Vollbremsung aus.

Keine Verletzten bei Auffahrunfall auf B300 bei Aichach

Ein nachfolgender 65-Jähriger in einem Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der 29-Jährigen auf. Das Auto musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (kneit)