Unfall in Aichach: Lastwagenanhänger kippt um

Ein 49-Jähriger fährt mit seinem Lastwagen-Gespann zu eng durch einen Kreisverkehr. Dabei stürzt der Anhänger um und muss mit einem Kranwagen geborgen werden.

In Aichach ist ein Lastwagenanhänger umgekippt. Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer war mit seinem Gespann am Dienstag gegen 23.50 Uhr auf der Freisinger Straße unterwegs. Dort bog er in westlicher Richtung in den Kreisverkehr ein. Wie die Polizei berichtet, fuhr er so eng um die Kurve, dass der Anhänger gegen die Mittelinsel geriet und mit einem Steinquader kollidierte.

Unfall in Aichach: Schaden im fünfstelligen Bereich

Daraufhin kippte der Anhänger auf die rechte Seite. Dabei hob er über die Deichsel das Heck der Zugmaschine einen halben Meter in die Höhe. Die Bergungsarbeiten dauerten drei Stunden. Ein Kranwagen richtete den Anhänger auf. Nach ersten Erkenntnissen ist bei dem Unfall ein Schaden von mindestens 16.000 Euro entstanden. (kneit)