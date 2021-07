Unfallflucht in Aichach: Zeuge erleichtert der Polizei die Arbeit

Beim Rangieren in Aichach verursachte ein Mann einen Unfall mit 500 Euro Schaden und flüchtete. Doch ein aufmerksamer Zeuge brachte die Polizei auf seine Spur.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei eine Unfallflucht in Aichach rasch aufklären. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war der Fahrer eines Fords Transit am Dienstag gegen 7.30 Uhr beim Rangieren gegen die Dachrinne eines Hauses an der Wilhelm-Wernseher-Straße gestoßen und anschließend davongefahren.

Aichacher Polizei ermittelt Unfallverursacher

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Wagens. Somit konnte die Polizei den Unfallverursacher, einen Mann aus dem südlichen Teil des Landkreises, ermitteln. Ihn erwartet eine Strafanzeige. An der Dachrinne entstand ein Schaden von circa 500 Euro. (nsi)