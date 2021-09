Unfall bei Untergriesbach: Fahrer eines Kraftrads schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kraftrad auf der Kreisstraße AIC2 bei Aichach-Untergriesbach wurde ein Mann schwer verletzt. Er wurde in die Uniklinik geflogen.

Ein Fahrer eines Kraftrads ist bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße AIC2 von Schiltberg in Richtung Untergriesbach ( Aichach) unterwegs. Etwa einen Kilometer vor Untergriesbach setzte er zum Überholen an. Er wollte zwei Fahrzeuge - ein Auto und ein Kraftrad - überholen.

Unfall bei Untergriesbach: Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den vorausfahrenden und nach links in einen Feldweg abbiegenden 45-jährigen Kraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kraftrads zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. (nsi)

