Untermauerbacher Ortsdurchfahrt wird ausgebaut

Plus Die Straße durch den Aichacher Stadtteil bekommt nun endlich einen durchgehenden Gehweg. Einige Ratsmitglieder sehen aber Radler und Radlerinnen benachteiligt.

Der Kanal ist saniert, die Wasserleitung größtenteils erneuert. Jetzt folgt im Aichacher Ortsteil Untermauerbach der Straßenbau. Die Ortsdurchfahrt - die St.-Martin-Straße - wird ausgebaut. Und: Sie bekommt dort nun einen durchgehenden Gehweg, der bislang fehlt. Den Durchführungsbeschluss fasste der Aichacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Vorher war allerdings lange diskutiert worden. Das hat zum einen mit den Radfahrern zu tun, die nach Ansicht einiger Ratsmitglieder zu wenig berücksichtigt werden, zum anderen mit der Breitbandversorgung.