Aichach-Unterwittelsbach

vor 18 Min.

Gewitterschauer beendet das Barock-Picknick am Sisi-Schloss

Plus Nachdem das Barock-Picknick 2020 ausfallen musste, strömen rund 100 Besucher in den Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Es gibt schon einen Termin für 2022.

Von Gerlinde Drexler

Zuerst sind es nur einzelne Tropfen, dann fängt es an zu gießen. Ein Gewitterschauer beendet das Barock-Picknick am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) am Sonntagnachmittag vorzeitig. Rund 100 Besucher haben es sich auf der Wiese gemütlich gemacht. Sie bekommen nur etwa die Hälfte der geplanten Stücke zu hören. Die gute Nachricht: Auch im kommenden Jahr ist wieder ein Barock-Picknick geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen