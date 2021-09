Schleppjagdverein präsentiert seine Meute bei der Jagd

Die Schleppjagd vor der Kulisse des Sisi-Schlosses zu Ehren der Kaiserin Elisabeth hat eine lange Tradition. Viel Publikum verfolgt die Gedächtnisjagd.

„Sammeln und Aufsitzen“ bliesen die Jagdhornbläser des Bayerischen Parforcehornkreises: Der Schleppjagdverein von Bayern hielt am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach sein Jagdreiten im Wittelsbacher Land ab und präsentierte dabei seine Meute. Das Ereignis lockte viele Zuschauer in den Aichacher Stadtteil.

Seine Gedächtnisjagd zu Ehren von Kaiserin Elisabeth hielt der Schleppjagdverein von Bayern am Unterwittelsbacher Sisi-Schloss ab. Foto: Erich Echter

Um Punkt 14.30 Uhr nahm die Equipage am Sonntag vor dem Sisi-Schloss Aufstellung zur Gedächtnisjagd zu Ehren von Kaiserin Elisabeth aus dem Hause Wittelsbach. Master Toni Wiedemann erinnerte daran, dass Kaiserin Elisabeth eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit war.

Bürgermeister erinnert an Herzog Max

Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann, der mit seinem Stellvertreter Josef Dußmann das Jagdreiten verfolgte, erinnerte in seinem Grußwort an den ehemaligen Schlossbesitzer Herzog Max in Bayern, den Vater der österreichischen Kaiserin.



Etwa 25 Foxhunde warteten unruhig auf das Signal zur Jagd. Die Schleppe wurde von einer Reiterin gelegt, der dann in gestrecktem Galopp die Equipage folgte. Nach erfolgreicher Jagd gab es dann für die Meute den verdienten Rinderpansen.

Sonniges Wetter und herbstlich gefärbte Bäume sorgen für besonderes Flair

An Zuschauern und Zuschauerinnen fehlte es in Unterwittelsbach nicht. Das sonnige Wetter und die schon leicht herbstlich gefärbten Blätter an den Bäumen des Schlossparkes gaben der Veranstaltung ein besonderes Flair. Gekommen war das Publikum aus der weiteren und näheren Umgebung von Aichach. Eine Besucherin sagte: „Ich war heute zum ersten Mal hier und mir haben Hunde und Pferde gut gefallen.“

