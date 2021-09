Aichach-Unterwittelsbach

Sisi-Schloss: Kunsthandwerkermarkt lockt Publikum aus ganz Bayern

Plus Gut besucht war am Wochenende der Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach. 51 Verkäuferinnen und Verkäufer boten dort zwei Tage ihre Waren an.

Von Erich Echter

Im idyllischen Park am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach boten am Samstag und Sonntag wieder zahlreiche Kunsthandwerker, Künstler und Designer beim Kunsthandwerkermarkt ihre Waren an. 51 Verkäuferinnen und Verkäufer hatten ihre Stände aufgebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

