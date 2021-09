Aichach

18:11 Uhr

Verkehrsbefragungen für die Aichacher Nordumfahrung

Verkehrsbefragungen finden, wie hier an der Augsburger Straße, an sieben Stellen an den Straßen rund um Aichach statt. Das Staatliche Bauamt benötigt die Daten für ein Verkehrsmodell für die Planung der Aichacher Nordumfahrung.

Plus Die Daten sind die Grundlage für ein Verkehrsmodell und die Planung. Auf einen schnellen Baubeginn macht das Staatliche Bauamt Augsburg aber keine Hoffnung.

Von Claudia Bammer

Wer am Dienstag rund um Aichach unterwegs war, ist vielleicht schon gestoppt worden: Noch bis Donnerstag, 23. September, finden an sieben Stellen im Straßennetz Verkehrsbefragungen statt. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg am Dienstagnachmittag mitteilt, dienen sie als Grundlage für ein Verkehrsmodell. Das benötigt die Behörde für die Planung der Aichacher Nordumfahrung.

