Wahl zum Sportler des Jahres: Wie Daniel Funk aufs Treppchen sprintete

Plus Daniel Funk aus Kühbach ist Leichtathletik-Multitalent und einer der AN-Sportler des Jahres. Welche Ziele er verfolgt - und wie hart er dafür arbeitet.

Daniel Funk kennt nur eine Richtung: nach vorne. Es gilt: Je schneller, desto besser. Der 16-jährige Kühbacher ist eines der größten Leichtathletik-Talente im Wittelsbacher Land und untermauert diesen Status mit immer besseren Leistungen. Erst kürzlich landete er bei den bayerischen Meisterschaften in seiner Klasse über 400 Meter auf dem zweiten Platz - mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 52,42 Sekunden. Kein Wunder, dass er es auch bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2020 ganz weit nach vorne schaffte: Funk landete auf einem starken dritten Platz hinter Skifahrerin Anna-Sophie-Sitzmann und Volleyballer Thomas Wolf. Auch für die Zukunft hat er große Ziele.