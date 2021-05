Walchshofen: Kater gerät in Schlagfalle und muss eingeschläfert werden

Eine Frau aus Walchshofen findet ihren Kater mit schweren Verletzungen. Das Tier ist vermutlich in eine Schlagfalle geraten. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise.

Eine Frau hat ihren Kater jetzt mit schweren Verletzungen gefunden. Das schwarz-weiß-getigerte Tier saß am Mittwoch gegen 7 Uhr in ihrem Carport in Walchshofen (Stadt Aichach). Wie die Polizei berichtet, war ein Hinterlauf des Katers komplett abgetrennt und fehlte. Der zweite Hinterlauf war zur Hälfte durchtrennt.

Verletzter Kater in Walchshofen: Polizei Aichach bittet um Hinweise

Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Kater später von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Die Geschädigte äußerte schließlich den Verdacht, dass ihr Tier in eine Schlagfalle getreten sein musste. Eine ähnliche Vermutung hat nach Angaben der Frau auch der Tierarzt gehabt.

Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

