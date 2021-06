Aichach

18:30 Uhr

Wegen Corona-Einschränkungen: Aichacher Volksfest fällt heuer aus

Plus Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sagen die Stadt Aichach und Festwirt Umberto von Beck-Peccoz die Traditionsveranstaltung ab.

Von Claudia Bammer

Das Aichacher Volksfest fällt auch in diesem Jahr aus. Bürgermeister Klaus Habermann informierte am Donnerstag den Aichacher Stadtrat, dass die Stadt gemeinsam mit Festwirt Umberto von Beck-Peccoz am Mittwoch beschlossen hat, die Traditionsveranstaltung abzusagen. Der Grund: die coronabedingten Auflagen.

