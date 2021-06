Aichach

Wie eine Weltreise: Ausstellung des Kunstvereins im Aichacher Köglturm

Plus Im Köglturm in Aichach findet eine Ausstellung statt, die eine Weltreise der besonderen Art verspricht. Was es zu sehen gibt und wann sie geöffnet ist.

Von Gerlinde Drexler

Zu einer Weltreise der besonderen Art lädt Maria Maier in den Köglturm in Aichach ein. Die Regensburger Künstlerin zeigt in der Reihe "Wechselspiel-Spielwechsel" des Kunstvereins Aichach einen Querschnitt von kleinen Foto- und Papierarbeiten. Der Titel der Ausstellung, "multilocal", spielt darauf an, dass die Arbeiten in diversen Ländern entstanden sind, die die Künstlerin jeweils für einige Wochen bereist hat. Bei der Ausstellungseröffnung am Samstag, 26. Juni, wird die Künstlerin anwesend sein.

