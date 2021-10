Wie soll sich Aichachs Innenstadt weiterentwickeln?

Plus Eigentlich sollte der Aichacher Stadtrat nur über den Umgriff für das städtebauliche Entwicklungskonzept entscheiden. Diskutiert wird aber über anderes.

Wie soll die Kommune sich entwickeln? Wie soll sie die Herausforderungen, durch die Veränderungen in Wirtschaft, Verkehr und Gesellschaft sowie Bau- und Wohnungswesen meistern? Ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) analysiert den Ist-Zustand und zeigt Ziele und Handlungsfelder dafür auf. Für die Stadt Aichach hat das Büro Opla bereits 2008 ein solches ISEK für die gesamte Innenstadt erstellt. Im November 2019 beschloss der Stadtrat, dass es fortgeschrieben werden soll. Als es am Donnerstagabend im Stadtrat darum ging, den Umgriff des Konzepts zu erweitern, entspann sich aber eine ganz andere Diskussion.