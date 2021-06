Aichach

Wie vor 25 Jahren: Kunstverein gestaltet Aichachs Rathausadventskalender

Planen die Gestaltung des Adventskalenders am Rathaus: (von links) Maria Breuer vom Kunstverein Aichach, Bürgermeister Klaus Habermann und Kunstvereinsvorsitzender Werner Plöckl.

Plus Im Sommer laufen bei der Stadt Aichach schon die Vorbereitungen für den Advent. Den Rathausadventskalender soll ein Aichacher Verein gestalten.

Von Gerlinde Drexler

Mitten im Sommer plant die Stadt Aichach bereits für die nächste Vorweihnachtszeit voraus. Denn heuer jährt es sich zum 25. Mal, dass die Fenster des Aichacher Rathauses in der Weihnachtszeit zum Adventskalender werden. Ein Jubiläum, das die Stadt mit einem künstlerischen Höhepunkt feiern will. Gestaltet werden die Fenster von den Künstlern des Aichacher Kunstvereins. Auch der allererste Adventskalender war von dem Verein, der damals noch Kunstkreis hieß, künstlerisch gestaltet worden. Was Bürgermeister Klaus Habermann zum Weihnachtsmarkt sagt.

