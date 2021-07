Wieder ein Schriftzug an der Stadtpfarrkirche

In der Nacht auf Sonntag sprühen Unbekannte das Wort "Liebe" an die Außenfassade der Stadtpfarrkirche. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Das Wort "Liebe" haben bislang Unbekannte an die Wand der Aichacher Stadtpfarrkirche gesprüht. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, auf Sonntag, 8.30 Uhr, ereignet. Der oder die Täter sprühten mit silberner Farbe das Wort "Liebe" auf einer Fläche von etwa einem auf einen halben Meter an die Außenfassade am Schloßplatz.

Entsetzen am Morgen des Ostersonntags in Aichach

Der Schriftzug zieht sich über eine Schmiererei, die an Ostern für Entsetzen in der Pfarrgemeinde sorgte. In der Nacht auf Ostersonntag hatte ein Unbekannter dort unter anderem den Schriftzug "Heuchlerkirche = Kinderschänder" aufgesprüht. Weil die Äußerungen stark kirchenkritisch waren, ging die Polizei damals von Anfang an nicht von einem Kinder- oder Jugendstreich aus. Der oder die Täter sind bis jetzt nicht ermittelt worden.

Ob es der gleiche Täter ist: unklar

Ob es sich bei dem aktuellen Fall um den gleichen Täter wie an Ostern handelt, ist noch unklar, so die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac, jca)