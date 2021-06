Aichach

17:59 Uhr

Wo die Aichacher künftig ihr Grüngut loswerden

Die Bauschuttrecyclinganlage bei Untermauerbach braucht Erweiterungsflächen (aus dieser Blickrichtung hinter der Anlage). Die Grüngutsammelstelle (im Vordergrund) will die Stadt künftig zur Lagerung von Aushub nutzen.

Plus Weil der Landkreis künftig Bauschutt und Grüngut entsorgt, wird die Annahme bei Untermauerbach überflüssig. Die Stadt Aichach hat für das Grundstück aber Verwendung.

Von Claudia Bammer

Wer in Aichach Baum- und Strauchschnitt oder anderes Grüngut entsorgen will, das nicht in die Braune Tonne passt, fährt bislang nach Untermauerbach. Die Grüngutannahmestelle dort, gleich neben der Bauschuttrecycling-Anlage, wird allerdings ab 2022 nicht mehr gebraucht: Dann übernimmt der Landkreis die Entsorgung. Für das Grundstück hat die Stadt allerdings auch weiterhin Verwendung, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert im Stadtrat berichtete.

