Zeller Schule muss auf Glasfaser noch warten

Plus Die Ausschreibung ergab nur ein unwirtschaftliches Angebot. Der Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach hebt sie deshalb auf. Andere Geräte sind bestellt.

Die Schule im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell soll im Rahmen eines Förderprogramms einen Glasfaseranschluss bekommen. Die Ausschreibung des Auftrags hat der Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach jetzt allerdings einstimmig aufgehoben. Das berichtet Sandra Rauh, Leiterin der Aichacher Finanzverwaltung, auf Anfrage unserer Redaktion. Der Grund: Auf die Ausschreibung ging lediglich ein Angebot ein, das laut Rauh unwirtschaftlich ist.