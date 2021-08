Aichach

09:39 Uhr

Züblin Timber: Holzpreis macht dem Holzbauspezialisten aus Aichach Sorgen

Plus Züblin Timber will sich nicht nur mit prestigeträchtigen Bauten in anderen Ländern profilieren, sondern ihre Leistungen auch in der heimischen Region anbieten.

Von Johann Eibl

An erstklassigen Referenzen besteht kein Mangel. Die Züblin Timber GmbH, die im Aichacher Stadtteil Ecknach ihren Sitz hat, etwa am Metropol Parasol im spanischen Sevilla beteiligt, ein Projekt mit einem Volumen von über 16 Millionen Euro, wobei alle Teile in unserer Region gefertigt worden waren, oder an einem Bauwerk in der britischen Hauptstadt, das den Namen "The Smile" trägt. Die Rennrodelbahn in Oberhof erhält gerade eine Überdachung aus Holzelementen, die Fertigstellung ist für das nächste Jahr vorgesehen. Und auch für Stuttgart 21 gingen Holzbau-Aufträge nach Aichach. So wichtig der Blick in die große weite Welt mit prestigeträchtigen Vorhaben auch sein mag, Züblin Timber will auch vor Ort seine Dienste anbieten.

