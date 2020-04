14:56 Uhr

Aichach: Zwei weitere AWO-Heimbewohner gestorben

Die Zahl der Todesfälle von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, steigt im Landkreis auf 18. 15 waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

Zwei weitere Bewohner des Maria-Simon-Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Aichach sind über das Wochenende gestorben, meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montag. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, im Wittelsbacher Land auf insgesamt 18. Bei 15 von ihnen handelte es sich um Bewohner des Aichacher AWO-Heims.

Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, berichtet, ist bislang bei insgesamt 29 Bewohnern des Aichacher AWO-Heims eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Fünf von ihnen sind bereits wieder genesen. 15 sind gestorben.

Aktuell sind 90 Menschen an Covid-19 erkrankt

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt aktuell 90 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt. Am Freitag seien es noch 95 Menschen gewesen, so Müller. Seit Beginn wurden insgesamt 272 Personen mit positivem Testergebnis registriert, davon sind 164 bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen.

16 Patienten werden in den Kliniken an der Paar behandelt

In den Kliniken an der Paar würden aktuell 16 positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt, so Müller. Davon würden fünf auf der Intensivstation beatmet.

Corona-Infizierte werden im Landkreis Aichach-Friedberg im Aichacher Krankenhaus behandelt. Bild: Erich Echter

Die Polizei setzt ihre Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen fort. Von Sonntag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gab es laut Polizeipräsidium im Landkreis vier Beanstandungen. (AZ)

