Aichach bekommt eine Kunstnacht

Die neue Veranstaltung gibt den Startschuss für die Aichacher Kunstmeile und findet mit dem Pfälzer Weinfest statt. Wie die Innenstadt weiter belebt werden soll.

Von Evelin Grauer

Die Kunst soll in der Stadt Aichach einen größeren Stellenwert bekommen. Deshalb findet am Freitag, 7. Juni, erstmals eine Kunstnacht statt. Die Stadt und die Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA) arbeiten derzeit das genaue Programm aus. Fest steht: Die Kunstnacht gibt den Startschuss für die 17. Aichacher Kunstmeile, die die Aichacher Innenstadt wieder in eine große Ausstellungsfläche verwandelt.

Auf Freiflächen, in Geschäften, Lokalen oder auch Arztpraxen sollen wieder die unterschiedlichsten Kunstwerke zu sehen sein. Wie Martina Baur, Leiterin des Info-Büros der Stadt Aichach, berichtet, dürfen sich gerne noch Künstler melden, die mitmachen wollen. Voraussetzung ist, dass die Künstler im Wittelsbacher Land wohnen oder dort geboren wurden. Auch Ausstellungsorte bei Gewerbetreibenden im Innenstadtgebiet inklusive obere und untere Vorstadt werden noch gesucht.

Straßenkünstler sollen Aichachs Innenstadt beleben

Bei der Kunstnacht sollen die Künstler dann sich und ihre Werke in den Geschäften präsentieren und auch zu verschiedenen Aktionen einladen. Dabei werden auch Kinder angesprochen, sich mit dem Thema Kunst zu beschäftigen. Laut Baur ist geplant, dass die Läden bis mindestens 22 Uhr geöffnet haben. Parallel zur Kunstnacht wird rund um Stadtplatz und Rathaus ein großes Rahmenprogramm mit Straßenkünstlern organisiert. Neben Musikern sollen auch ein 3D-Kreidekünstler und ein Graffiti-Künstler neue Werke schaffen.

Damit der 7. Juni – der Freitag vor Pfingsten – nicht nur ein künstlerisch, sondern auch ein kulinarisch ansprechender Abend wird, fällt am selben Abend der Startschuss für das Pfälzer Weinfest auf dem Schlossplatz. Dieses hat in Aichach bereits eine lange Tradition und findet bereits zum 29. Mal statt. Bis Pfingstmontag können sich die Besucher gute Tropfen aus der Pfalz sowie Spezialitäten wie Winzersteaks, Bratwurst, Flammkuchen oder Käse schmecken lassen.

Die Eröffnung der Spargelsaison hat in Aichach Tradition. Unser Bild von 2012 zeigt Josef Plöckl, den langjährigen Vorsitzenden des Spargelerzeugerverbands Südbayern, mit (von links) Marianne Breitsameter von der Stadtverwaltung, die Schrobenhausener Spargelkönigin und Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Bild: Erich Echter



Regionale un d a frika nische Gerichte

Dafür findet der Spargel-, Spezialitäten- und Street-Food-Markt, kurz Schlemmermarkt, in der Innenstadt nicht mehr zusammen mit der Kunstmeile statt. Er hat zum Ende der Osterferien am Samstag, 27. April, einen alleinigen Platz im Terminkalender. Neben dem Spargelanstich versucht die AGA wieder, hochwertige Freiluftküche anzulocken. Wie Organisator Andreas Ulrichs mitteilt, soll die kulinarische Reise von regionalen Produkten bis zu afrikanischen Leckereien führen. Die Geschäfte können an diesem Tag bis 18 Uhr öffnen und eigene Aktionen beisteuern. Den Besuchern verspricht Ulrichs eine „griabige Zeit“ in Aichach.

Auch der Schlemmermarkt wird mit einer zweiten Veranstaltung kombiniert, nämlich mit der Wittelsbacher Oldtimer-Schau am Sonntag, 28. April. Ein Teil der Essensstände sollen dazu in der Innenstadt bleiben. Die Oldtimerschau wird zehn Jahre alt und feiert kleines Jubiläum. Dazu gibt es ebenfalls eine Neuerung. In der Steubstraße wird eine Wertungsprüfung absolviert, bei der die Oldtimer beim Fahren bewundert werden können. Bisher seien die Autos von der Innenstadt aus immer direkt zu einer Rundfahrt aufgebrochen und hätten nur kurz in Aktion bestaunt werden können, erklärt Baur.

Bei schlechtem Wetter mit Regenschirm

Die Leiterin des Info-Büros hofft, dass die „gute Stube“ Aichachs durch die neuen Aktionen noch lebendiger erlebt werden kann. Sollte das Wetter nicht mitspielen, setzt sie darauf, dass die Besucher einfach mit Regenschirm kommen.

