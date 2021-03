vor 48 Min.

Aichach bekommt eine neue Autowaschanlage

Eine Autowaschanlage mit zwei Fahrspuren soll an der Schrobenhausener Straße in Aichach gebaut werden. Dazu kommen Selbstbedienungs-Waschplätze.

Plus Vor gut einem Jahr wurde eine Autowaschanlage in Aichach abgerissen. Jetzt soll dort eine neue gebaut werden. Und nebenan soll ein neuer Rewe-Markt entstehen.

Von Claudia Bammer

Vor gut einem Jahr wurde eine Autowaschanlage an der Schrobenhausener Straße abgerissen. Jetzt soll dort eine neue gebaut werden. Der Aichacher Bauausschuss hatte gegen das Vorhaben keine Einwände.

Im Bauantrag ist für das Grundstück neben dem Rewe-Einkaufsmarkt von zwei Waschanlagen mit vier Selbstbedienungsplätzen die Rede. Die Waschanlage wird demnach 14 auf elf Meter groß und 5,50 Meter hoch. Zwischen den beiden Waschhallen befindet sich ein Technikraum. Die Selbstbedienungs-Waschplätze sind etwa 23 auf sechs Meter groß. Dazu kommen drei Selbstbedienungssauger mit Mattenklopfer.

Kristina Kolb-Djoka ( SPD) erkundigte sich nach den Öffnungszeiten. Die sind noch nicht bekannt, war die Auskunft des Bauamts. Nicht erlaubt ist der Betrieb solcher Anlagen in Aichach generell in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

Der Rewe-Markt in Aichach soll neu gebaut werden

Gebaut werden soll bekanntlich auch nebenan: Der Rewe-Markt an der Ecke Schrobenhausener Straße und Wittelsbacher Weg soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Verkaufsfläche wächst von derzeit 1427 Quadratmetern auf etwa 1650. Etwa 50 Quadratmeter davon sind für ein Bäckerei-Café gedacht. Das neue Gebäude soll anders als der jetzige Supermarkt am Wittelsbacher Weg stehen. Die dortige Zufahrt fällt weg, Ein- und Ausfahrt liegen dann an der Schrobenhausener Straße.

Der Rewe-Markt in Aichach an der Schrobenhausener Straße, Ecke Wittelsbacher Weg, soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Zum dafür notwendigen Bebauungsplan "Wittelsbacher Weg" behandelte der Bauausschuss die eingegangenen Stellungnahmen. Bis auf kleinere Änderungen muss lediglich der Standort von sechs Bäumen entlang der Schrobenhausener Straße geändert werden, weil dort eine Erdgasdruckleitung mit Schutzstreifen verläuft. Die Bäume sollen nun entlang des Wittelsbacher Weges und innerhalb der Baufläche gepflanzt werden. Der Stadtrat soll den Auslegungs- und Billigungsbeschluss fassen, lautete die einstimmige Beschlussempfehlung.

Betreutes Wohnen in Aichach-Nord soll erweitert werden

"Betreutes Wohnen" in Aichach-Nord: Die gleiche Beschlussempfehlung fasste der Bauausschuss für die Änderung des Bebauungsplans "Aichach-Nord". Diese soll eine Erweiterung eines "Betreuten Wohnens" ermöglichen. Zum Immissionsschutz hat das Ingenieurbüro Kottermair eine schalltechnische Untersuchung erstellt: Es gibt Lärm von der Bundesstraße B300, von den nahen Sportanlagen mit Skater-Parcours, Bolzplatz und Basketballfeld sowie vom Biomasseheizkraftwerk. Deren Ergebnisse fließen in den Bebauungsplan ein. Regelungen zu baulichen und passiven Schutzmaßnahmen sind bereits im Bebauungsplan enthalten.

Ortsrandsatzung Untergriesbach: Auch für die Ortsrandsatzung "Südlich der Harthofstraße" in Untergriesbach wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Sie soll ein Wohnhaus in zweiter Reihe ermöglichen. Hier wird auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde die ökologische Ausgleichsfläche vergrößert und der Geltungsbereich angepasst.

