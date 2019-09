vor 26 Min.

Aichach bekommt sein Gestaltungshandbuch

Was typisch ist für Aichach, hält das Gestaltungshandbuch fest. Den Druck hat der Stadtrat nun beschlossen.

Aber keine Einigkeit über Förderprogramm für Hauseigentümer. Einer fürchtet unerwünschte Folgen

Von Claudia Bammer

Das Gestaltungshandbuch für Aichach ist fertig. Die endgültige Fassung lag nun im Stadtrat vor. Bis zur Entscheidung, dass das Werk auch gedruckt wird, verging aber rund eine Stunde. Das lag nicht an dem Handbuch, das Architektin Alexandra Franzke vom Büro Schirmer Architekten vorstellte. Knackpunkt war vor allem für die CSU und die Freie Wählergemeinschaft (FWG) der zweite Teil des Tagesordnungspunktes: ein kommunales Förderprogramm.

Das Gestaltungshandbuch soll Hauseigentümern in der Altstadt als Orientierung bei Sanierungen und Neubauten dienen. Es zeigt, welche Türen, Fenster, Dächer und Fassaden typisch für Aichach sind. Ende 2016 war es nach langer Diskussion mehrheitlich vom Stadtrat beschlossen, Ende 2018 von der CSU wieder infrage gestellt worden, bevor dann doch mehrheitlich die Fertigstellung beschlossen wurde. Jetzt lag die fertige Broschüre vor.

Bürgermeister Klaus Habermann sagte, damit hätten die Mitarbeiter etwas in der Hand, um Hauseigentümer zu beraten. Der zweite Schritt sollte ein kommunales Förderprogramm als Motivation für Eigentümer sein. Dazu müsste die historische Altstadt zwischen den Stadttoren als Sanierungsgebiet festgelegt werden. Für Habermann hätte das den Vorteil, dass die Stadt 60 Prozent des Zuschusses wieder zurückbekäme. Und: Für eine Umgestaltung des Stadtplatzes in fernerer Zukunft wäre dann ebenfalls Städtebauförderung möglich.

Wegen des Förderprogramms sah sich die CSU nicht imstande, eine Entscheidung zu treffen, wie Dieter Heilgemeir erklärte. Zu unklar seien die Folgekosten. Die CSU präsentierte einen ganzen Fragenkatalog, den die Verwaltung beantworten soll. Habermann betonte, die Folgekosten habe der Stadtrat selbst in der Hand. Die meisten Kommunen legten Höchstfördersummen fest. Man könne für das Programm einen limitierten Topf einsetzen.

Karl-Heinz Schindler (SPD) war klar für das Handbuch als Signal, dass dem Stadtrat das Erscheinungsbild der Stadt am Herzen liege. Es gebe Hilfestellung und setze auf Freiwilligkeit. Er plädierte auch für das Förderprogramm.

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) war von Anfang an gegen das Handbuch und war auch jetzt dagegen. Positive Beispiele seien in Aichach ganz ohne Handbuch entstanden, betonte Georg Robert Jung. Er war auch klar gegen ein Förderprogramm und fürchtete, hinter den „künftigen Infrastrukturmaßnahmen“, die laut Beschlussvorlage ebenfalls gefördert werden sollten, könnte sich Unerwünschtes verstecken. Mit Blick auf die Kommunalwahl sagte er: „Wenn man vorhat, den Stadtplatz autofrei zu machen, dann sollte man das sagen.“ Sein Rat an die Stadtratskollegen: „Lasst die Finger von der Sache.“

Habermann entgegnete, ohne Förderung gebe es wenig Motivation für Private, sich an die Leitlinien zu halten. Ohne Sanierungsgebiet gebe es aber keine Förderung. Und falls irgendwann in der Zukunft das Pflaster am Stadtplatz ausgetauscht werden sollte, „dann lieber mit Unterstützung der Städtebauförderung“. Diese Meinung teilten auch Patrick Kügle (FDP) und Magdalena Federlin (Grüne). Erich Echter (CWG) betonte, er stehe zum Handbuch, über ein Förderprogramm solle man aber nochmals nachdenken. Erol Duman (BZA) war generell gegen das Handbuch, weil es nicht verpflichtend sei.

Das Handbuch soll nun in einer Auflage von 1000 Stück für 3380 Euro gedruckt und kostenlos an Planer und Bauherrn ausgegeben werden. Das beschloss der Stadtrat mit 21:7 Stimmen. Die Entscheidung über das Förderprogramm wurde mit 15:13 Stimmen vertagt.

Themen folgen