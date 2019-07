vor 19 Min.

Aichach bereitet sich auf die Landesausstellung 2020 vor

Die Vorbereitungen für die Landesausstellung 2020 laufen. Neben dem alten Feuerwehrhaus soll die Innenstadt selbst erlebbar sein. Welche Ideen die Stadt hat.

Auf tausende Besucher hofft die Stadt Aichach, die gemeinsam mit Friedberg ab dem 28. April 2020 Schauplatz der Bayerischen Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ ist. Das inhaltliche Konzept erstellt das Haus der Bayerischen Geschichte. Ergänzend dazu plant die Stadt Aichach eigene Beiträge und ein Rahmenprogramm. Die Planungen und Ideen wurden dem Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung präsentiert und von diesem einstimmig abgesegnet.

Das Haus der Bayerischen Geschichte wird bekanntlich in Aichach das alte Feuerwehrhaus bespielen und mit multimedialen Inszenierungen ausstatten. Ein weiterer Denkansatz besteht darin, das Stadtbild ebenfalls in die Szenarien einzubinden. Nach einer virtuellen Darstellung der Stadt im „Feuerhaus“ öffnet sich die Landesausstellung zu einem geführten Rundgang durch die Stadt. Die Stadt will – aufbauend auf dem Konzept des Hauses der Bayerischen Geschichte, das derzeit noch nicht vorliegt – die Innenstadt als solche erlebbar machen.

Aichach kurz erklärt Die Schüler der 12. Klasse des Deutschherren-Gymnasiums haben dazu schon einen Stadtführer, eine Broschüre mit dem Titel „Entdeckungstour durch Aichach“, entwickelt. Er wurde im Februar vorgestellt (wir berichteten). Parallel dazu wurden 18 Interessierte zu Stadtführern ausgebildet. Zusätzlich sollen auf dem Kurs eines Rundgangs durch die Stadt Hinweistafeln und QR-Codes Auskünfte zu Bauwerken und Sehenswürdigkeiten geben.

„Aichach blüht“ Die Innenstadt soll unter dem Motto „Aichach blüht“ ansprechend für die Besucher gestaltet werden. So sollen kleine Ruhepole für Pausen entstehen und die Stadt verschönert werden.

Aichach in Bronze In Zusammenarbeit von Stadt und dem Haus der Bayerischen Geschichte mit dem Rotary Club Schrobenhausen-Aichach und dem Lions Club Schrobenhausen-Aichach wird ein dreidimensionales Bronzemodell erstellt, das die Stadt Aichach im Jahr 1914 zeigt (wir berichteten). Dieses wird vor der Spitalkirche installiert und soll dauerhaft in der Stadt bleiben.

Aichach und die Wittelsbacher Das Wittelsbacher Museum wird ein wichtiger Bestandteil der Landesausstellung sein. Mit der Neukonzeption wird die Aichacher Geschichte mit Schwerpunkt Burgplatz Oberwittelsbach in den Fokus gerückt. Das Untere Tor, das das Museum beherbergt, wird daher Schwerpunkt und Abschluss des Stadtrundganges sein. Die Sanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach nimmt wie berichtet noch einige Zeit in Anspruch. Am Burgplatz jedoch wird ein Rundweg mit Infotafeln ausgestattet, um den Besuchern einen geschichtlichen Einblick in die damalige Zeit zu geben.

Zum Rahmenprogramm

Sisi-Schloss Zeitnah zur Eröffnung der Landesausstellung soll im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach die neue Teildauerausstellung eröffnet werden. Die Planungen dafür sind in vollem Gange. Die Audioguides dort werden dem Hörpfad angepasst. Dazu soll es Konzerte und Lesungen geben.

Stadtmuseum Im Stadtmuseum Aichach werden pädagogische Aktionen geplant.

Broschüren und Souvenirs Broschüren und Flyer wie die Radlkarte, die Wanderbroschüre oder der Hotel- und Gastroführer werden überarbeitet und neu aufgelegt. Damit die Besucher auch Erinnerungen mit nach Hause nehmen können, werden Souvenirs und Merchandising 2020 in den Fokus. Vermarktet werden soll die Schau über eine Internetseite und soziale Medien. Ergänzend soll zum Beispiel in Augsburg auf einer Straßenbahn geworben werden. Das Infobüro soll am Stadtplatz als Anlaufstelle für Fragen und Informationen präsent sein.

Biergarten Angedacht ist als Platz zum Verweilen ein Biergarten am Stadtmuseum, also in Laufnähe zum Feuerhaus. Auf einer kleinen Bühne könnten wechselnde Aufführungen stattfinden.

Kirche Mit „Momenten der Besinnung“ wird in der Kirche ein Rückzugsort geboten.

Parken und Transport Zu klären sind noch viele Punkte wie beispielsweise die Parkplatzsituation, das Leitsystem, die Überarbeitung der Beschilderung, die Gestaltung Reisemobilstellplatzes sowie möglicherweise ein Shuttlebus zwischen den Museen und dem Burgplatz.

Einzelhandelund Gastronomie Einzelhandel und Gastronomie könnten sich aktiv beteiligen und beispielsweise Speisekarte oder Angebote dem Thema der Landesausstellung anpassen, wünscht sich die Stadt. Dazu gibt es Zusammenkünfte und Informationsveranstaltungen.

Schwabentag 2020 soll auch der „Schwabentag“ nach Aichach geholt werden. Dieser wird seit 2008 jährlich vom Bezirk Schwaben ausgerichtet. Er soll den Schwaben vermitteln, welche Vielfalt und Werte – über die eigene Region hinaus – ihre schwäbische Heimat bereit hält und identitätsstiftend wirken. 2017 fand dieser in Augsburg statt, 2018 in Nördlingen und heuer in den Hörnerdörfern Fischen, Ofterschwang, Obermaiselstein, Bolsterlang und Balderschwang.

Eröffnungsfeier Für die Eröffnungsfeier ist ein eigener Part in Aichach unter dem Motto „Wir sind Wittelsbacher“ geplant. Der Verwaltung schwebt vor, „Public Viewing“ anzubieten und die Eröffnung auf dem Stadtplatz zu übertragen. Kleine „Mittelalterliche Markttage“ mit dem Fokus auf das Thema „Wir sind Wittelsbacher“, die Städtegründung, Zünfte und Ähnliches sollen das erste Wochenende abrunden.

Beteiligung der Aichacher Wichtiges Ziel der Stadt ist es, die Bevölkerung zu einem aktiven Teil der Landesausstellung werden zu lassen. Die Landesausstellung soll ein identitätsstärkendes Gemeinschaftserlebnis werden. (AN)

