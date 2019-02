05:00 Uhr

Aichach erhält erneut das Gütesiegel „Fairtrade-Stadt“

Festakt Die Stadt trägt die Auszeichnung für weitere zwei Jahre. Das wurde am Wochenende gefeiert. Wie die Aichacher das Projekt annehmen

Von Erich Echter

Die Stadt ist für weitere zwei Jahre eine „Fairtrade-Stadt“. Am Samstag wurde die Verlängerung des Gütesiegels im Pfarrzentrum St. Michael gefeiert. Große Anerkennung gab es für den Vortrag der beiden Fotojournalisten Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner über ihre Reisen durch die Andenstaaten Peru, Bolivien und Chile. Dort besuchten sie Produzenten fairer Waren, die auch in Aichach zu haben sind.

2016 war der Stadt Aichach die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“ durch den gemeinnützigen Verein TransFair verliehen worden. Zu Beginn des kleinen Festaktes begrüßte der Leiter der Aichacher Steuerungsgruppe Josef Lechner jetzt die zahlreichen Besucher. Er erinnerte an die erste Versammlung im Aichacher Stadtmuseum und zeigte die Aktivitäten der Steuerungsgruppe auf. Erfreulich sei, dass in Aichacher Geschäften und Gastronomiebetrieben Lebensmittel aus dem Fairen Handel angeboten werden. Zufrieden war er darüber, dass auch in Vereinen und Schulen für fair gehandelte Waren geworben wird.

Weiter habe die Steuerungsgruppe in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Aktionen in Aichach vorgenommen. „Wir haben viele Aktionen veranstaltet, wie die Verkostungsaktion bei der bundesweiten fairen Woche und das Verteilen fair gehandelter Rosen am Weltfrauentag durch Bürgermeister Klaus Habermann“, erzählt Josef Lechner. Als neuer Kunde für fair gehandelten Kaffee ist laut Steuerungsgruppe das Aichacher Biomasseheizkraftwerk dazugekommen. Josef Lechner ging auch auf die Akzeptanz in der Bevölkerung von fair gehandelter Ware ein. „Fünf Prozent kaufen sie regelmäßig, zehn Prozent sind daran interessiert, fünfzehn Prozent sind neugierig darauf und siebzig Prozent sind uninteressiert“, hob Josef Lechner hervor und erklärte, dass man insgesamt schon recht zufrieden sei. „Kleine Schritte sind besser als große Sprünge“, so sein Fazit. Dem Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann machen die Zahlen Mut. Die Vertragverlängerung kommentiere er so: „Einiges ist seither passiert, einiges ist bewegt worden, sodass die Verlängerung folgerichtig und verdient ist“. Er forderte weitere Aktionen in den kommenden zwei Jahren. In seinem Statement ging Habermann auch auf die weltpolitische Lage ein, die sich in den vergangenen zwei Jahren nicht verbessert habe. Man hoffe aber, dass überall auf der Welt Lebensbedienungen geschaffen werden können, die den Menschen in ihrer Heimat ein Leben in Frieden, Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit möglich machen. Er dankte allen, die mithalfen bei den Aktionen sowie Einzelhändlern und Gastronomen. Seine Schlussfolgerung: „Es lohnt sich, für eine faire, gerechte Welt zu kämpfen“.

