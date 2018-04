05:55 Uhr

Aichach hat einen neuen Ehrenbürger

Der Unternehmer, Politiker und Mäzen Hannes Meisinger erfährt die höchste Auszeichnung der Stadt. Er fordert dazu auf, Demokrat zu bleiben

Von Claudia Bammer

Zu diesem besonderen Anlass legte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann seine Amtskette an. Die höchste Ehrung, die die Stadt vergeben kann, erhielt am Donnerstagabend Hannes Meisinger: Der Unternehmer und Mäzen ist nun Ehrenbürger. Bürgermeister Klaus Habermann betonte, diese Auszeichnung sei bisher nur in ganz wenigen Fällen vergeben worden. Der Bürgermeister überreichte die Urkunde Hannes Meisinger bei einem Festakt im Sitzungssaal der Stadt im Beisein von Angehörigen, Stadträten und Weggefährten.

Verliehen werden darf das Ehrenbürgerrecht nur an Persönlichkeiten, die sich um das Ansehen und die Geschicke der Stadt hervorragende Verdienste erworben und die Entwicklung Aichachs entscheidend beeinflusst haben, wie Habermann erklärte. Das trifft auf Hannes Meisinger in mehrfacher Hinsicht zu. Er ist nicht nur als Unternehmer bekannt, sondern auch als Kommunalpolitiker, als Gründer der Hannes & Lissy Meisinger Multiple Sklerose Stiftung und als Gönner und Förderer von Sport, Kunst und Kultur.

Habermann betonte, mit dem Ehrenbürgerrecht reihe sich Meisinger in eine sehr kurze Liste von Persönlichkeiten ein, denen diese Würdigung bislang zuteilwurde. Er nannte Altlandrat Josef Bestler, Altbürgermeister Alfred Riepl und der langjährige Vizebürgermeister Josef „Spedi“ Kampfhamer.

In seiner Laudatio fasste Habermann Meisingers Wirken in und für Aichach zusammen. Meisingers verdienstvolles Wirken zum Wohle der Stadt sei auch auf seine Persönlichkeit zurückzuführen, die geprägt sei von Werten wie Vernunft und Verantwortung. „Herr Meisinger handelte stets sachorientiert und hat Aichach als Stadt gerade auch als Geschäftsmann und größter Arbeitgeber mitgeprägt und -entwickelt – in einer Zeit, in der es sich um eine wirklich gewaltige Leistung handelte“, sagte er. Meisinger orientiere sich ganz bewusst an Werten wie Seriosität, Korrektheit, Zuverlässigkeit, Disziplin und Mitgefühl für andere Menschen und deren Notlagen.

Geehrter selbst hat zwiespältige Gefühle

Der Geehrte selbst empfand die Ehrung als „zwiespältig“, wie er sagte: „Man freut sich, weiß aber doch, dass es ungerecht ist.“ Ungerecht sei es gegenüber denjenigen, die im Stillen, im Schatten wirken. Die Ehrung wolle er deshalb stellvertretend auch für sie entgegennehmen. Sein kommunalpolitisches Engagement habe er begonnen als jüngster Stadtrat unter dem damaligen Bürgermeister Wilhelm Wernseher (SPD). Nach dem Erleben des Nationalsozialismus in Aichach, sei er in den Stadtrat gegangen, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. „Doch heute gibt es schon wieder Zeichen am Horizont, die einen besorgt machen müssen“, sagte Meisinger auch mit Blick auf die europäische Nachbarschaft. „Wir müssen uns auf die Hinterbeine stellen und Demokraten bleiben. Wir dürfen uns nicht von Nationalismen einfangen lassen“, lautete seine Aufforderung.

Was Aichach angeht, zeigte er sich aber zuversichtlich. „Wir leben ja schließlich in Bayern.“ Als Aichacher, der die Stadt im Herzen trägt, richtete er an die Stadträte den Appell, „dass Sie gut auf sie aufpassen, dass die Politik sauber bleibt, und die Bürger sich wohlfühlen.“ Er mahnte aufzupassen, „dass kein falscher Ton reinkommt“. Für seine abschließende Bitte – „Bleiben Sie Altbayern!“ – erntete er zustimmendes Lachen, für seine mahnenden Worte viel Applaus.

Anschließend trug sich Hannes Meisinger in das Goldene Buch der Stadt ein. Danach standen Stadträte und Weggefährten Meisingers wie Altbürgermeister Heinrich Hutzler, der frühere Stadtbaumeister Walter Ducrue, sowie Vertreter der Vereine und frühere Stadtratskollegen Schlange, um zu gratulieren. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von jungen Talenten der Musikschule Aichach unter der Federführung von Mike Prestele. Tizian Pollanka spielte, begleitet von Swetlana Augsburger am Klavier, zwei Musikstücke auf der Klarinette und auf dem Altsaxofon, Sarah Wehle und Corina Haberer (beide Querflöte) wurden von Diana Vitkovska am Klavier begleitet.

