vor 50 Min.

Aichach in den 50er-Jahren

Stadtmuseum gibt neuen Kalender für 2019 heraus

Von Erich Echter

Aichach in den 50er-Jahren ist das Thema des neuen Kalenders, den das Aichacher Stadtmuseum und das Stadtarchiv zusammengestellt haben. Er ist jetzt erhältlich. Die zwölf Monatsblätter und das Deckblatt zeigen Aichacher Ansichten aus dem Bestand des Stadtarchivs und historische Luftaufnahmen, die der Luftbildverlag Hans Bertram GmbH zur Verfügung gestellt hat. So wie das Luftbild, das das Titelbild ziert. Es zeigt die Stadt im Jahr 1956 von Süden her betrachtet. Die Monatsblätter enthalten verschiedene Ansichten des Rathauses, des oberen und unteren Stadtplatzes, der Spital- und der Stadtpfarrkirche, der oberen und unteren Vorstadt, der Justizvollzugsanstalt mit dem noch unbebauten Plattenberg, des ehemaligen Krankenhauses, des Freibads, des ehemaligen Krankenhauses, in dem sich heute das Stadtmuseum befindet, mit dem städtische Friedhof und den ehemaligen RAD-Baracken, die bis in die 1960er-Jahre als Wohnungen genutzt wurden, sowie der Donauwörther Straße mit Turnhalle und TSV-Platz.

Der Kalender ist im Infobüro der Stadt im Rathaus, im Stadtmuseum, im Wittelsbacher Museum, in der Buchhandlung Rupprecht und bei Mayer Buch erhältlich.

Themen Folgen