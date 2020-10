vor 16 Min.

Aichach kann sich einen Nachtragshaushalt wohl sparen

Plus In diesem Jahr kommt die Stadt Aichach mit Einsparungen, Verschieben und einem Griff in die Rücklagen aus. Der Kämmerer mahnt auch für 2021 zur Sparsamkeit.

Von Claudia Bammer

Die Stadt Aichach kommt in diesem Jahr wohl trotz der Einbußen durch die Corona-Pandemie ohne Nachtragshaushalt aus. Stattdessen wird gespart, erneut in die Rücklagen gegriffen und, was möglich ist, auf das nächste Jahr verschoben. Mit dieser Vorgehensweise war nach dem Finanzausschuss nun auch der Stadtrat einverstanden, und zwar einstimmig.

Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, legte zuvor nochmals die Lage dar. Wie mehrfach berichtet, wirken sich die Steuerausfälle massiv auf den Haushalt aus. Bei der Gewerbesteuer rechnet Rottenkolber damit, dass die Stadt etwa 75 Prozent des Ausfalls vom Freistaat über den kommunalen Rettungsschirm erstattet bekommt. Das wären 1,6 Millionen Euro von etwa 2,5 Millionen Ausfall. Bei der Einkommenssteuerbeteiligung rechnet Rottenkolber mit 1,4 Millionen Euro weniger als geplant. „Das ist eine Prognose – ohne zweiten Lockdown“, betonte er.

Quer durch den Aichacher Haushalt wird konsequent gespart

Um den Haushalt ausgleichen zu können, wird quer durch den Haushalt konsequent gespart, Ausgaben werden auf das nächste Jahr verschoben. Was das bedeutet, machte Rottenkolber sehr deutlich: Der Gestaltungsspielraum wird noch kleiner. Auch in den nächsten Jahren müsse man sparen und Prioritäten setzen. Die Vorbereitungen für den Haushalt 2021 hätten in diesen Tagen begonnen, so der Kämmerer. Er habe schon darum gebeten, nur das Notwendigste einzustellen, sagte Rottenkolber: „Die Pandemie ist für uns noch nicht beendet.“

Von den Fraktionen gab es für ihn und die Finanzverwaltung durchgängig Lob. Georg Robert Jung (FWG) verwies allerdings darauf, erst am Ende des Jahres werde man wissen, ob man tatsächlich um einen Nachtragshaushalt herumkommt. Wie viel die Stadt aus dem Rettungsschirm bekommt, wird voraussichtlich im Dezember feststehen. Auch die Rücklage, deren gesetzliche Mindesthöhe durch eine Verordnung für dieses Jahr aufgehoben wird, müsse man nächstes Jahr wohl wieder auffüllen.

Grüne wollen mehr Solarenergie von städtischen Dächern

Antrag zu Solarenergie vertagt: Vertagt hat der Stadtrat einen Antrag der Grünen. Diese wollen, dass bei städtischen Gebäuden bei Neubauten und Sanierungen geprüft wird, ob Solarenergie genutzt werden kann. Bürgermeister Habermann regte an, den Antrag zurückzustellen. Derzeit wird für das Stadtgebiet ein digitaler Energienutzungsplan erstellt, der auch eine Bestandserhebung umfasst, welche Dächer kommunaler Gebäude für die solare Nutzung infrage kommen. Diese Ergebnisse will man nun abwarten. Sabine Kreitmeir (Grüne) hielt das für sinnvoll, wenn bereits eine Untersuchung läuft. „Aber dann sollte auch die Umsetzung folgen“, mahnte sie. Bürgermeister Habermann versprach einen Zwischenbericht, wenn erste Ergebnisse vorliegen. Wann das sein wird, wollten die Grünen gerne jetzt schon wissen. Habermann sprach von ein paar Monaten.

Die Eckdaten des Aichacher Haushalts 2020 1 / 9 Zurück Vorwärts Verwaltungshaushalt knapp 50 Millionen Euro (Vorjahr: 48,1 Millionen Euro

Vermögenshaushalt 15,9 Millionen Euro (18,3 Millionen Euro)

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 5,8 Millionen Euro (5,1 Millionen Euro)

Wichtigste Einnahmen Einkommenssteuerbeteiligung 13,3 Millionen Euro (Ergebnis 13 Millionen Euro); Gewerbesteuer 9,8 Millionen Euro (Ergebnis 9,8 Millionen Euro); Schlüsselzuweisungen 4,3 Millionen Euro; Wasser- und Kanalgebühren 3,6 Millionen Euro; Zuschüsse des Freistaats 4,2 Millionen Euro

Wichtigste Ausgaben Kreisumlage 12,4 Millionen Euro (11,9 Millionen Euro); Personalkosten 13,4 Millionen Euro (Ergebnis 12,1 Millionen Euro); Sach- und Betriebsaufwendungen 13,3 Millionen Euro (Ergebnis 13,1 Millionen Euro); Bauprogramm 10,6 Millionen Euro (Ansatz 2019: 12,8 Millionen Euro, 82 Prozent umgesetzt); Investitionen außerhalb des Bauprogramms 1,9 Millionen Euro (1,4 Millionen Euro); Grunderwerb 1,3 Millionen Euro (1,6 Millionen Euro)

Verpflichtungsermächtigungen rund 14,9 Millionen Euro

Entnahme aus den Rücklagen 2,3 Millionen Euro (4,2 Millionen Euro); aus Sonderrücklagen 200.000 Euro

Kreditaufnahme drei Millionen Euro (Ansatz: zwei Millionen Euro, Ergebnis: 950.000 Euro)

Schulden Bei einer Nettoneuverschuldung von 2,1 Millionen Euro (Tilgung rund 900.000 Euro) zum Jahresende 2020 voraussichtlich rund 9,92 Millionen Euro (Stand Ende 2019: 7,8 Millionen Euro)

Digitales für die Schulen: Mehrere Aufträge für die digitale Ausrüstung der Aichacher Grundschulen, der Mittelschule und der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach hat der Stadtrat vergeben. Die Firma V-BC.de aus Reinsdorf liefert Computer, Monitore und Notebooks, Tablets und Weiteres aus vier Losen für insgesamt rund 200.000 Euro, zwei Aufträge für Drucker sowie Server und NAS-Systeme für insgesamt rund 5000 Euro gingen an die Firma PH-Soft aus Gersthofen. Für die Anschaffungen erhält die Stadt voraussichtlich eine Förderung vom Freistaat von 90 Prozent.

Generalunternehmer für die neue Krippe

Aufträge für Kinderkrippe: Für die neue dreigruppige Kinderkrippe, die an der Flurstraße in Aichach entsteht, hat die Stadt jetzt mehrere Aufträge vergeben. Als Generalunternehmer wird mit dem Holzmodulbau die Firma Holzbau Glas aus Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) für rund 1,1 Millionen Euro beauftragt. Die Tiefbauarbeiten führt die Firma Ludwig Sturm aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell für rund 100.000 Euro aus, die Trägerrostarbeiten die Firma Stahlbau Hausmann aus Aichach für rund 37.000 Euro.

Fahrzeug bestellt: Einen Mehrzweckgeräteträger kauft die Stadt bei der Firma Gruma aus dem Friedberger Stadtteil Derching für rund 170.000 Euro.

