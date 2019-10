vor 42 Min.

Aichach legt verkaufsoffene Sonntage fest

Termine für die nächsten Jahre stehen

Schon jetzt steht fest, wann es in den nächsten Jahren in Aichach verkaufsoffene Sonntage gibt. Festgelegt hat sie die Stadt in Abstimmung mit der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), dem Verband für Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibende. Vom Stadtrat gab es am Donnerstagabend für die Termine in den Jahren 2020 bis 2022 einhellige Zustimmung.

Die verkaufsoffenen Sonntage finden jeweils in Verbindung mit einem Markt statt, zu dem ein räumlicher Zusammenhang bestehen müsse, wie Ordnungsamtsleiter Manfred Listl erläuterte. Zudem muss laut einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs die jeweilige Veranstaltung vorrangig mehr Besucher anziehen, als die geöffneten Geschäfte. Listl belegte das für die ausgewählten Termine mit Zahlen.

Die verkaufsoffenen Sonntage finden demnach jeweils in Verbindung mit dem Spargel- und Spezialitätenmarkt, mit dem Veitsmarkt, dem Simon- und Judäimarkt und dem Christkindlmarkt statt. Der Spargel- und Spezialitätenmarkt findet 2020 am 3. Mai, im Jahr 2021 im März oder April in Verbindung mit der Leistungs- und Verkaufsschau Wila und im Jahr 2022 am 24. April statt. Der Veitsmarkt ist am 14. Juni 2020, am 13. Juni 2021 und am 12. Juni 2022, der Simon- und Judäimarkt am 25. Oktober 2020, am 31. Oktober 2021 und am 30. Oktober 2022. In Verbindung mit dem Christkindlmarkt öffnen die Geschäfte am 29. November 2020, am 28. November 2021 und am 27. November 2022.

Öffnen dürfen die Läden in der Innenstadt sowie in der Oberen und Unteren Vorstadt dann jeweils von 12.30 bis 17.30 Uhr. (bac)