17.05.2018

Aichach rockt beim Open-Erol-Festival

Zehn Bands spielen. Neben bekannten Gesichtern gibt es Newcomer zu hören

Das Open-Erol-Festival geht am Pfingstwochenende in die neunte Runde. Von Freitag, 18. Mai, bis Sonntag, 20. Mai, sorgen zehn Bands mit unterschiedlichen Genres für einen musikalischen Höhepunkt in Aichach.

Der Start in das traditionelle Rockfestival fällt in diesem Jahr jazzig angehaucht aus. Nice 2 Meet You sorgt mit handgemachter Musik für eher sanfte Akustik-Klänge. Funky Stuff präsentiert dagegen Manufunktur. Rock, Blues, Soul und viel Latin hat sich die elfköpfige Band auf die Fahne geschrieben. Kunterbunt geht es bei Revelling Crooks zu. Vogelwilder Offbeat trifft auf rauen Straßenchanson und Protestlied – Speedfolk nennt sich das Ganze. Monika Wagner ist erst seit Kurzem als Solokünstlerin unterwegs. In ihren Mundart-Pop-Folk-Songs erzählt sie vom Leben, der Liebe und der Freiheit – stets im Gepäck: eine geballte Menge purer Lebensfreude.

Prähistorisch beschreiben sich dagegen Mediocore. Die drei Postpunkrocker covern am liebsten Punkrock aus den 70ern, 80ern und 90ern. Paincake sind quasi Stammgast beim Festival und sorgen auch heuer mit einer musikgewordenen Tortenschlacht für rauschendes Tanzblut.

Zum ersten Mal am Start ist Raffi Platz. Der Augsburger lässt sich musikalisch von den großen und kleinen Dingen im Leben inspirieren. Alte Hasen sind dagegen Lifeline. Seit knapp 30 Jahren zaubert die Band Rock-Classic-Cover auf die Bühnen. Schwitzigen Rock’n’Roll gibt es bei The Legendary zu sehen, die die Lücke vom Mainstream zum Heavy-Rock schließen.

Das Festival startet an allen drei Tagen um 18 Uhr. Der Eintritt am Orient Express in der Bahnhofstraße 17 in Aichach ist kostenlos. Am Sonntag gibt es zudem von 11 bis 13 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit zünftiger musikalischer Untermalung der Paartal Musikanten. (lot)

Der genaue Zeitplan ist im Internet zu finden unter

https://www.facebook.com/openerol

