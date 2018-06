vor 60 Min.

Aichach schmückt sich fürs Fußball-Fest

Es kann losgehen: Die Fahnen der Fußballnationen flattern schon in der Innenstadt

König Fußball kündigt sich auch in Aichach schon an: Über der Innenstadt flattern rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag beginnt, die Flaggen aus aller Welt. Seit vielen Jahren ist das Tradition. Die Stadt Aichach und die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) lassen die Fahnen der 32 beteiligten Nationen am Stadtplatz wehen und teilen sich die Kosten der Aktion. Die letzte Fahne befestigten am Dienstag Bürgermeister Klaus Habermann und Martin Fischer von der Aga persönlich an den Halteleinen. Dabei wurden sie von Alfons Huber (rechts) vom Bauhof mit dem Hubsteiger in luftige Höhen gehoben. (ech)

Themen Folgen