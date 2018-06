vor 19 Min.

Aichach startet bald mit voller Kraft ins Mittelalter

Aichach bereitet sich auf die Mittelalterlichen Markttage im September vor. Das Programm steht im Großen und Ganzen. Was es in diesem Jahr Neues gibt.

Von Nicole Simüller

Sommerfeste, Fußball-Weltmeisterschaft, Vereinsjubiläen – die Veranstaltungskalender im Wittelsbacher Land sind voll. Doch in Aichach gehen die Gedanken schon weiter voraus. Oder zurück – je nachdem, wie man es nimmt. Denn die Stadt feiert im September die Mittelalterlichen Markttage.

Was vor zwei Jahrzehnten als einmalige Veranstaltung zur 650-Jahr-Feier der Stadt gedacht war, hat sich mittlerweile als feste Einrichtung im dreijährlichen Turnus etabliert. Dabei gilt das Gesetz: Nach den Markttagen ist vor den Markttagen. Denn hinter den drei Festtagen steckt eine fast genauso lange Vorbereitung in Jahren. Die Planungen für die achte Auflage im Spätsommer sind so gut wie abgeschlossen.

Von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September, lässt Aichach das Mittelalter wieder aufleben. Die Stadt legt dabei großen Wert auf Authentizität. Pommes und Pizza werde es nicht geben, sagt Marianne Breitsameter streng. Die langjährige Leiterin des Infobüros der Stadt ist eigens für die Markttage als Unterstützerin und Beraterin aus dem kaum begonnenen Ruhestand zurückgekehrt. Martina Baur, ihre Nachfolgerin, und Angela Kerle vom Infobüro organisieren die drei Festtage mit Breitsameter zusammen.

Alles soll so authentisch wie möglich sein

Alles soll so zeitgemäß wie möglich sein: Die Eintrittsgelder werden von den Torwachen in Talern kassiert, Plastik- und Porzellangeschirr ist tabu, statt Bierbänken gibt es mittelalterlich anmutende Sitzgelegenheiten. All das trage zu dem schönen Flair des Festes bei, sagt Martina Baur, die das Fest erstmals als Organisatorin erlebt, als Besucherin aber bestens kennt. Wenn dann Spielleute, Gaukler, Tänzer und Ritter in der Stadt Einzug halten, wird heuer vor allem an das Jahr 1418 erinnert: Damals gab der Stadtverwaltung zufolge der Wittelsbacher Herzog Ludwig im Barte den Auftrag zur Verstärkung der Befestigungsanlagen von Aichach, das denn auch zu einer bedeutenden Stadt jener Zeit ausgebaut wurde. Aichach gehörte damals zum Teilherzogtum Bayern-Ingolstadt und lag an der wichtigen Handelsstraße zwischen Augsburg und Ingolstadt. Marianne Breitsameter kündigt an: „Herzog Ludwig im Barte wird uns drei Tage lang begleiten.“ Das Thema werde auch bei den mittelalterlichen Aufführungen der Altbayerischen Theaterfreunde und des Aichacher Volkstheaters aufgegriffen.

Rund 120 Gruppierungen beteiligen sich einer Schätzung der Stadt zufolge an den Mittelalterlichen Markttagen. Darunter sind viele Vereine aus Aichach und den Stadtteilen. Das freut den Bürgermeister besonders. Auch Martina Baur sagt anerkennend: „Das Engagement in den Vereinen finde ich schon außergewöhnlich.“ Diese müssten nicht nur ihren Stand schmücken, sondern sich auch um mittelalterliche Gewänder und entsprechendes Essen kümmern. Traditionell übernehmen zahlreiche Vereine die Torwachen an den Eingängen. Sie kassieren auch den Pflasterzoll.

Eintrittspreis für Gewandete ist niedriger

Gewandete zahlen übrigens weniger Eintritt. Die Stadt will so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, in mittelalterlicher Kleidung zum Fest zu kommen. Beim Stoffeverkauf und beim erstmaligen Second-Hand-Verkauf sei der Zuspruch groß gewesen, berichtet Baur. Vor allem Gewandete sind es auch, die bei einem Festgottesdienst am Sonntag, 9. September, in der Aichacher Stadtpfarrkirche willkommen sind.

Er ist in dieser Form ebenso neu wie ein Mitmachparcours beim Kinderspectaculum im Spitalhof und Kinderführungen durch die Ritter- und Handwerkerlager. Das Handwerkerlager wird ein wenig vergrößert und zieht vom Büchel an den Unteren Stadtplatz. Auch die Hubmannstraße bekommt ein neues Gesicht: Sie wird zur Zaubereistraße, zum Beispiel mit einer Handleserin, und soll so Stadtplatz und Steubstraße besser miteinander verknüpfen. Die Bühne an der Hubmannstraße wird größer als 2015. Der Kinderumzug, an dem alle gewandeten Kinder teilnehmen können, soll verstärkt unter dem Regenbogen-Gedanken stehen: Die Stadt wolle auch gewandete Behinderte bis zum Alter von 18 Jahren ansprechen, so Baur.

Baustellen sollen Fest nicht beeinträchtigen

Die Baustellen an der Bahnhofstraße und die geplanten Arbeiten in der Oberen Vorstadt sollen das Fest nicht beeinträchtigen. Die Bahnhofstraße soll trotz laufender Arbeiten für Fußgänger gut passierbar sein. In der Oberen Vorstadt geht es nach derzeitigem Stand erst nach den Mittelalterlichen Markttagen los.

Damit beim Fest möglichst nichts passiert, werden die Auflagen zum Brandschutz und zur Sicherheit immer mehr. Bürgermeister Klaus Habermann sieht „kein erhöhtes Risiko. Aber man muss dem Ganzen natürlich Rechnung tragen“. Es würden Barrieren aufgebaut, der Sicherheitsdienst werde erhöht, stichprobenartig fänden Taschenkontrollen statt. Er bittet, möglichst nicht mit großen Taschen zu kommen. Das Programm und alles andere steht also weitgehend. Habermann scherzt: „Das Einzige, was wir nicht wissen, ist das Wetter. Aber da verlassen wir uns einfach mal drauf.“

Alles Wissenswerte zu den Markttagen:

Termin Freitag, 7. September, 18 bis 24 Uhr; Samstag, 8. September, 11 bis 24 Uhr; Sonntag, 9. September, 10 bis 18 Uhr

Markttreiben und Bühnen Mittelalterlicher Markt und Lagerleben, Kinderspectaculum (siehe unten), Ritterturniere (siehe unten), Spielleute, Tänzer und Gaukler auf fünf Bühnen, Theateraufführungen. Neu: Handwerkerviertel am Unteren Stadtplatz, Zauberei an der Hubmannstraße.

Festumzüge Freitag, 21 Uhr, Fackelumzug; Samstag, 14.30 Uhr, Kinderumzug; Samstag, 18 Uhr, Sternmarsch; Sonntag, 14 Uhr, großer Festumzug.

Ritterturniere Nachtturniere am Freitag und Samstag jeweils ab 21.30 Uhr, Ritterturniere am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 16 Uhr. Für die Turniere wird eigener Eintritt von sieben Talern für Erwachsene und drei Talern für Kinder bis zwölf Jahren verlangt. Karten gibt’s erstmals im Vorverkauf ab 2. Juli im Infobüro der Stadt und an der Abendkasse.

Kinderspectaculum Samstag 13 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Kindergärten und Schulen bieten Mitmachaktionen zum Selbstkostenpreis oder gratis an. Außerdem Kamelreiten. Erstmals gibt es eine Kinderturney (Mitmachparcours), an deren Ende Preise verlost werden. Ebenfalls neu: Führungen in den Ritter-/Handwerkerlagern. Festgottesdienst Am Sonntag ab 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Insbesondere Gewandete sind willkommen.

Eintritt Erwachsene: acht Taler (ein Taler = ein Euro), Gewandete und Jugendliche: fünf Taler, Kinder bis 1,20 Meter: frei. Wer einmal Eintritt bezahlt, darf an allen drei Festtagen rein.

Weitere Informationen Die Markttage haben einen eigenen Internetauftritt. Hier sind nach Angaben der Stadt ab Ende August alle Veranstaltungen und Teilnehmer abrufbar und es gibt Infos zu Parkmöglichkeiten.

