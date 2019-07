vor 48 Min.

Aichach und Friedberg rücken zusammen

Zur Landesausstellung 2020 ist die Verbindung der beiden Städte des Wittelsbacher Landes besonders wichtig. Das zeigt sich gleich zur Eröffnung am 28. April.

Aichach-FriedbergAichach und Friedberg fiebern mehr und mehr der Bayerischen Landesausstellung im kommenden Jahr entgegen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Seit vergangener Woche ist der Eröffungstermin bekannt, nun steht auch der Ort der Eröffnung fest.

Die Eröffnung der Landesausstellung ist in Friedberg

Laut Mitteilung des Landratsamtes wird die Bayerische Landesausstellung am Dienstag, 28. April, in der Max-Kreitmayr Halle in Friedberg eröffnet. Enden wird sie mit den Herbstferien am Sonntag, 8. November. Auch die Kreisstadt Aichach wird in die Eröffnungsfeierlichkeiten mit einbezogen und per Shuttle mit Friedberg verbunden sein. Darüber hat das Haus der Bayerischen Geschichte Landrat Klaus Metzger und die Bürgermeister Klaus Habermann (Aichach) und Roland Eichmann (Friedberg) aktuell informiert. Alle drei haben erst kürzlich unterstrichen, dass die Städte auch verkehrstechnisch bestens miteinander vernetzt sind – nicht nur mit dem Auto, sondern auch per Zug und Rad können beide Ausstellungen unkompliziert an einem Tag besucht werden. Der Landrat und die beiden Bürgermeister haben das jüngst zwischen Taiting und Obergriesbach, „getestet“ und sich dafür das Tandem des Tourismusverbands Bayerisch-Schwaben ausgeliehen.

Per Bahn oder Rad geht‘s umweltfreundlich von Friedberg nach Aichach

Metzer betont: „Mit dem Paartalradweg und der Paartalbahn gibt es zwei direkte Verbindungen zwischen Aichach und Friedberg, die landschaftlichen Genuss bieten und zudem höchst umweltfreundlich sind.“ So lasse sich der Besuch der Landesausstellung ideal mit der Entdeckung des Wittelsbacher Landes und sportlicher Aktivität verbinden.

Die Teams aus dem Landratsamt, den beiden Rathäusern und dem Haus der Bayerischen Geschichte sowie weitere Kooperationspartner arbeiten derweil eng zusammen, um den Besuchern aus ganz Bayern einen angenehmen Aufenthalt und bleibende Eindrücke zu ermöglichen. Auch für die Landkreisbürger wird es von Mai bis November 2020 über die beiden Ausstellungen im Wittelsbacher Schloss Friedberg und im „FeuerHaus“ Aichach hinaus, im Rahmenprogramm ein Angebot geben, das sich von dem „normaler Jahre“ unterscheidet. (AN)

