09:00 Uhr

Aichach und die Welt

Bürgermeister erinnert bei Veranstaltung der Stadt zum Tag der Arbeit an Bedeutung des 1. Mai. Die Weltpolitik sieht er kritisch, Aichach hingegen positiv

Von Alice Lauria

Aichach-Unterwittelsbach Der „Tag der Arbeit“ wird immer mehr zum arbeitsfreien Tag. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermannfand diesen Trend beim Arbeitnehmerempfang im Vorfeld des 1. Mai bedauerlich. Scheinbar gerate in Vergessenheit, dass die heutigen arbeitsrechtlichen Annehmlichkeiten in der Vergangenheit hart erkämpft werden mussten, sagte er am Sonntagabend im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach vor 75 Personal- und Betriebsräten aus Aichacher Unternehmen.

Habermanns Bilanz zum Wirtschaftsstandort Aichach fiel immerhin sehr zufrieden aus. Er bezeichnete die Stadt als sehr attraktiven Gewerbestandort. Im Gewerbepark „Acht300“ an der B300 Richtung Dasing sind 22 von 26 Hektar Gewerbeflächen vermarktet und somit 500 Arbeitsplätze geschaffen worden, so der Bürgermeister. Die Zahl der Pendler habe halbiert werden können. Zudem wurde und werde weiter neuer Wohnraum geschaffen. Die Kinderbetreuung in Aichach werde ständig erweitert, sagte er. Derzeit gibt es in der Stadt 16 Kindertageseinrichtungen.

Weniger positiv fiel der Blick auf die Welt aus. Als „besorgniserregend“ bezeichnete er die Entwicklung, dass statt des persönlichen Informationsaustausches vieles über die sogenannten sozialen Medien läuft, also im Internet. Habermann kritisierte: „Hier wird oft nur eine Seite der Medaille gezeigt und gemeinsam mit den sogenannten Fake-News der Erfolg von so rechten Zeitgenossen wie der AfD gestärkt.“ Hier müsse unbedingt über den Bereich der Bildung gegengesteuert werden, sagte Habermann.

Mit Blick auf Staatsmänner wie Trump, Erdogan und Putin betonte der Bürgermeister: „Es ist die Zeit der Nationalisten, Populisten und Egoisten angebrochen, und das sollte uns Sorgen machen.“ Für Europa als Staatenbündnis ist es Sicht Habermanns besonders wichtig, für Stabilität und Frieden zu sorgen: „Zumal wir selbst seit mittlerweile 70 Jahren in Frieden leben dürfen.“

Auf einer Reise nach Brüssel in Belgien setzte sich der Bürgermeister kürzlich mit weiteren Fragen auseinander: Wie lange ist „Multikulti“ praktizierbar, ab wann ist Integration schlichtweg nicht mehr umsetzbar, und wann beginnt das „Recht des Stärkeren“ zu gelten? Brüssel könne durchaus als Negativbeispiel fungieren, meinte Habermann, alleine schon wegen des Verkehrsaufkommens und der ungleichen Verteilung der Bevölkerung. Es gebe dort Stadtviertel, in denen 98 Prozent der Bevölkerung Migranten sind.

Klaus Habermann brachte auch die Befürchtung zum Ausdruck, dass der Klimawandel über kurz oder lang ganze Teile des Planeten unbewohnbar machen könnte. Das würde wiederum eine Flüchtlingswelle und Wanderungen in weit größerem Ausmaß auslösen, als es derzeit vorstellbar sei. Der Bürgermeister war aber überzeugt: „Es bleibt durchaus noch Zeit, gegenzusteuern.“ Im Anschluss an seine nachdenklichen Worte entführte Christine Pemsl die Gäste mit einem Harfenquartett und einem Streichquartett des Augsburger Gymnasiums St. Stephan in musikalische Traumwelten. Die Formation „Age of harp“ begeisterte alle Gäste. Eine Überraschung war der Auftritt von Stephanie Morgenroth, einer 24-jährigen Sängerin und Komponistin. Sie sang selbst komponierte Lieder und begleitete sich auf der Elektroharfe.

Themen Folgen