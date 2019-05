Aichach will seine Eichen vor Raupen schützen

Plus Der Eichenprozessionsspinner breitet sich seit einigen Jahren im Wittelsbacher Land aus. Seine Härchen können Menschen gefährlich werden. Bäume kann er nachhaltig schädigen. Die Stadt Aichach setzt jetzt auf eine neue Lösung.

Er ist klein, frisst sich durch das Laub der Eichenbäume und hat Härchen, die Menschen gefährlich werden können: Der Eichenprozessionsspinner hat sich in den vergangenen Jahren im Wittelsbacher Land immer weiter ausgebreitet, auch in Aichach. Die Stadt will die Ausbreitung der Raupe stoppen, um die Menschen vor seinen gesundheitsschädlichen Haaren und die Eichen, die der Stadt ihren Namen gaben, vor dem Kahlfraß besser schützen. Wie Bürgermeister Klaus Habermann und Richard Brandner vom Bauamt bei einem Pressegespräch erklären, setzt die Stadt jetzt auf eine biologische Behandlung der Bäume, die die Eichenprozessionsspinner schon im Larvenstadium beseitigt: Ab Dienstag, 14. Mai wird gespritzt.

Bürgermeister will Stadtbaum hegen und pflegen

Habermann sagt: „Die Eiche ist unser Stadtbaum, die hegen und pflegen wir.“ Brandner ist überzeugt: „Wenn wir nichts tun, dann ist die Eiche in Gefahr“, erklärt Brandner weiter. Eigentlich könnten sich die Bäume vom Kahlfraß erholen, heißt es auf der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Passiert das aber wiederholt, werden die Eichen geschwächt und dadurch anfälliger für andere Schädlinge wie Mehltau oder Eichenprachtkäfer. Als zusätzliche Belastung für die Bäume sieht Brandner die langen Trockenphasen der vergangenen Jahre. Er und Habermann sind überzeugt, dass die Eiche in den nächsten Jahrzehnten zu kämpfen haben wird – wegen des Eichenprozessionsspinners und der Veränderung des Klimas. Die Stadt bekämpft die Raupe aber auch wegen der Gefahr für den Menschen. Für ihn sind ihre Brennhärchen das eigentliche Problem, da sie das Nesselgift Thaumetopoein enthalten.

Bisher wurden Gespinstnester abgesaugt

Bisher wurden die Gespinstnester, in die sich die Raupen zum Häuten zurückziehen, vom Bauhof mit speziellen Staubsaugern eingesaugt. Aber dann, sagt Brandner, sei das Kind schon in den Brunnen gefallen. Denn wenn die Tiere Gespinstnester gebildet haben, dann haben sie auch schon die gesundheitsschädlichen Brennhaare gebildet.

Die Stadt Aichach will den Eichenprozessionsspinner schon vorher in seiner Ausbreitung stoppen. Ab Dienstag, 14. Mai, besprüht eine Spezialfirma aus Asbach-Bäumenheim Eichen mit dem Biozid NeemProtect, das einen Wirkstoff des Neem-Baumes enthält. Ausgewählt wurden Bäume, die im vergangenen Jahr befallen waren oder in deren Nähe stehen. Auch die jungen Eichen am Alten Friedhof, die vom Umpflanzen noch gestresst und daher anfälliger sind, werden so behandelt.

Spezialfirma sprüht NeemProtect

Das Mittel wird auf die Blätter der Eichen gesprüht. Fressen die Eichenprozessionsspinner diese, führt der aufgenommene Wirkstoff dazu, dass die Tiere keine Nahrung mehr zu sich nehmen und dann nach circa einer Woche verenden. Nach Angaben des Herstellers ist NeemProtect für die meisten anderen Tiere, und auch die Bienen, nicht schädlich. Brandner sagt, die Stadt wolle so schonend wie möglich eingreifen.

Das gleiche Mittel setzt auch der Landkreis Aichach-Friedberg ein, sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes. In der nächsten Woche werden Eichen an vier Abschnitten an Kreisstraßen und am Schulzentrum in Aichach besprüht, berichtet er. Nach Beobachtung des Landratsamtes sind mittlerweile die meisten Gemeinden im Landkreis betroffen, nur einzelne, vor allem Süden, bislang nicht.

Sprühung brachte In Pöttmes kaum Erfolg

In Pöttmes waren im vergangenen Jahr über hundert Bäume betroffen. Die Marktgemeinde hat damals ebenfalls den Wirkstoff des Neem-Baumes eingesetzt. Peter Fesenmeir vom Bauamt Pöttmes sagt allerdings: „Das hat nicht so den Erfolg erzielt.“ Generell sieht Fesenmeir das Spritzen zwiespältig. „Spritzen ist ein ziemlich großer Eingriff in die Natur“, erklärt er. Gleichzeitig sei es aber wesentlich kostengünstiger als das Absaugen der Gespinstnester – und deshalb auch eine Möglichkeit für Privateigentümer.

Denn auch private Grundstückseigentümer sind in der Verantwortung, sollten ihre Eichen befallen sein. Auch Habermann betont, dass sie dann handeln müssen: „Im eigenen Interesse, aber auch im allgemeinen Interesse. Der Wind macht nicht vor der Grundstücksgrenze halt.“ Wind kann die Brennhaare der Eichenprozessionsspinner weiterverteilen, was gefährlich ist, da die Haare noch bis zu acht Jahre später giftig sind.

Auch Privatleute müssen handeln

Betroffene Grundstückseigentümer in Aichach können sich beim Bauamt fachliche Unterstützung holen, die Kosten müssen sie aber selber tragen. Auf eigene Faust sollten die Eichenprozessionsspinner nicht entfernt werden. Davor warnt die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft wegen gesundheitlicher Gefahren ab. Auch das Institut für Schädlingsbekämpfung rät, dass nur Fachleute wie IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer in vollständig geschlossenen Schutzanzügen und mit Atemschutz die Raupe bekämpfen sollten.

Um die Mitarbeiter des Bauhofes, die für die Baumpflege zuständig sind, zu schützen, hat die Stadt Aichach mit dem Institut für Schädlingsbekämpfung ein Seminar organisiert. Ebenfalls daran teilgenommen haben Mitarbeiter aus den Gemeinden Hollenbach, Inchenhofen, Aindling, Kühbach, Mering und Kissing sowie vom Landratsamt.