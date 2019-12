vor 36 Min.

Das Stadtmuseum präsentiert für das Jahr 2020 Zeichnungen und Gemälde. Zur Landesausstellung soll Aichach in einem besonderen Blickwinkel gezeigt werden

Von Erich Echter

Zur Bayerischen Landesausstellung 2020 bietet das Aichacher Stadtmuseum einen besonderen Jahreskalender an. Auf zwölf Kalenderblättern und dem Deckblatt findet man Aichacher Ansichten, wie sie einst Maler und Lithografen im 19. und 20. Jahrhundert auf Leinwand und Papier für die Nachwelt festhielten. Museumsleiter Christoph Lang will zur Landesausstellung das historische Aichach aus einem besonderen Blickwinkel präsentieren. Alle 13 Abbildungen sind im Besitz des Aichacher Stadtmuseums oder Dauerleihgaben. Erst kürzlich konnte das Museum eine alte Stadtansicht, die den Flunkturm zeigt, von einem Dachauer Sammler erwerben.

Die romantische Landschaft auf dem Titelblatt hat ein unbekannter Maler Mitte des 19. Jahrhunderts festgehalten. Der Blick geht vom erhöhten Algertshausen Richtung Aichach, hinweg über die unregulierte Paar und markante Pappelalleen, wie sie Napoleon pflanzen ließ, damit seine Soldaten im Schatten marschieren konnten.

Den Oberen Stadtplatz mit Rathaus und Spitalkirche hat der italienische Maler Marino da Venezia 1959 in Öl auf Leinwand gemalt. Das Original hing im Dienstzimmer von Bürgermeister Alfred Riepl.

„Plauderei hinter der Stadtmauer“ heißt das Ölgemälde, des Dachauers Hermann Stockmann (1867-1938), entstanden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Er war viele Male in Aichach zu Gast.

Das Gemälde vom Oberen und Unteren Tor entstand wahrscheinlich um 1945. Signiert ist es mit T. St. Hadaschik, wohl ein heimatvertriebener Künstler, der nach dem Krieg nach Aichach kam.

Ludwig der Bayer in Oberwittelsbach ist auf dem Ölgemälde des Weißenhorner Malers Konrad Huber (1752-1830) aus der Zeit um 1829 zu sehen. Trümmer verweisen auf die geschleifte Stammburg der Wittelsbacher.

Eine Lithografie vom Schloss Unterwittelsbach hat der Münchner Maler und königliche Hofoffiziant Alois Flad (1812-1890) um 1842 geschaffen.

Von Stadtpfarrer Konrad Danhauser (1790-1881) stammt das Aquarell, das Aichach um 1590 zeigt. Das Original war um 1590 von Hans Donauer gefertigt worden.

Die Ludwigstraße mit dem Unteren Tor im Hintergrund hat der aus München stammende Künstler Max Rossmann vor dem Ersten Weltkrieg gemalt.

Die kolorierte Lithografie von Gustav Kraus (1804-1852) zeigt die „Feyerliche Enthüllung des National Denkmales in Ober Wittelsbach am 25. August 1834“. Der aus Passau stammende Künstler hat viele große Ereignisse der bayerischen Monarchie im 19. Jahrhundert festgehalten.

Ein weiteres Bild des Regionalmalers Hadaschik zeigt das Gasthaus zur Friedenseiche neben der namenstiftenden mächtigen Eiche. Er fängt auch das Alltagsleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein.

Die „Skizze zur Marktszene in Aichach“ um 1920 mit Marktfrauen und Männern in ländlicher Tracht hat Hermann Groeber (1865-1935) in Öl auf Leinwand gemalt. Der Künstler, dessen Vater und Bruder als Ärzte in Aichach ansässig waren, lebte selbst vor dem Ersten Weltkrieg dort.

Die Bleistiftzeichnung von Richard Berndl (1875-1955) zeigt die Stadtpfarrkirche um 1905 von der Bahnhofstraße her.

Die kolorierte Lithografie von Carl August Lebschée (1800-1877) zeigt Aichach um 1834 mit Umgebung und dem Stammhause Wittelsbach.

Zu erwerben ist der Kalender im Info-Büro der Stadt Aichach, im Stadtmuseum und im Buchhandel.

