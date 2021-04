Aichacher Ausschuss sagt Ja zu drei Mehrfamilienhäusern

Plus Mehrere Bauanträge für Mehrfamilienhäuser standen auf der Tagesordnung des Aichacher Bauausschusses. Nicht über alle sind die Ausschussmitglieder glücklich.

Drei Mehrfamilienhäuser standen auf der Tagesordnung der Bauausschusssitzung am Dienstagabend in Aichach. Das größte Projekt war ein Gebäude mit elf Wohnungen im Stadtteil Klingen an der Ortsdurchfahrt, der Fuggerstraße. Auf dem Grundstück befand sich früher eine landwirtschaftliche Hofstelle, deren Gebäude kürzlich abgerissen wurden.

Ganz glücklich waren Verwaltung und Ausschuss nicht über das große Bauvorhaben an dieser Stelle. Mehrere Ausschussmitglieder befürchteten schon bald Probleme mit Autos, die an der Ortsdurchfahrt geparkt würden. Geplant ist zwar auch eine Tiefgarage, es gab aber Zweifel, ob die Bewohner immer dort parken werden. Bürgermeister Klaus Habermann sagte dennoch: "Wir sehen hier keine Chance, das Bauvorhaben zu verhindern." Ulrich Egger vom Bauamt sah lediglich in einem städtebaulichen Rahmenplan für bestimmte Dorfbereiche eine Möglichkeit, die Bebauung zu beeinflussen. Das wäre bei 16 Ortsteilen allerdings ein enormer Aufwand, war man sich einig. Georg Robert Jung (FWG) plädierte dafür, lieber weniger zu reglementieren.

Für das Gebiet in Klingen gilt der Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Das heißt, ein Bauvorhaben muss sich nach Art und Maß der Bebauung in die nähere Umgebung einfügen. Wenige Grundstücke weiter wurde schon ein ähnlich großes Mehrfamilienhaus gebaut. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sind jeweils vier Wohnungen geplant, im Dachgeschoss drei Wohnungen. Der Bauausschuss erteilte dem Bauantrag einstimmig sein Einvernehmen.

Veränderungssperre greift nicht

Sechs Wohnungen bei der Erlenstraße Zustimmung gab es auch für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen in Ecknach, Nähe Erlenstraße. Für den Bereich hat der Stadtrat im Dezember die Aufstellung eines Bebauungsplans "Östlich der Augsburger Straße" beschlossen und eine Veränderungssperre verhängt. Für das Bauprojekt wurde allerdings 2018 eine Bauvoranfrage genehmigt. Weil der Bauantrag dieser entspricht, steht die Veränderungssperre dem nicht entgegen.

Sechs Wohnungen bei der Pappelstraße Ebenfalls in Ecknach, nahe der Pappelstraße, soll ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen gebaut werden. Gegenüber der Bauvoranfrage hat sich nur die Dachform geändert. Aus einem Satteldach wurde ein Krüppelwalmdach. Der Bauausschuss hatte keine Einwände.

Wohnung statt Gewerbeeinheit

Wohn- und Geschäftshaus wird Mehrfamilienhaus Eine Tektur hat ein Bauherr für ein Mehrfamilienhaus beantragt, das gerade an der Bahnhofstraße 16 in Aichach entsteht. Ursprünglich waren in dem dreistöckigen Gebäude fünf Gewerbeeinheiten und zwei Wohnungen geplant. In einer ersten Tektur wurden daraus eine Gewerbeeinheit und sechs Wohnungen. Weil der Bauherr für die Gewerbeeinheit keinen Mieter findet, hat er nun beantragt, auch diese als Wohnung nutzen zu dürfen. Dafür soll das oberste Geschoss, ein Staffelgeschoss, um etwa 30 Quadratmeter vergrößert und die Dachterrasse entsprechend verkleinert werden. Der Bauausschuss hatte keine Einwände. Der Bauherr darf außerdem statt einem ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehenen Fußgängerbereich eine Grünfläche anlegen. Das wurde auch bei zwei Bauvorhaben auf Nachbargrundstücken bereits erlaubt.

Forsthaus darf erweitert werden Das Forsthaus bei Blumenthal darf um eine zweite Wohnung erweitert werden. Dafür soll das Gebäude um etwa 9,75 Meter verlängert werden. Möglich ist das im Außenbereich, weil die Erweiterung im Verhältnis angemessen ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Gebäude vom Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt wird, so die Verwaltung. Der Bauausschuss hatte keine Einwände.

