Aichacher Bauausschuss widmet Bauland ganze Sitzung 

Plus Allein vier Wünsche nach Baulandausweisung betreffen den Stadtteil Oberbernbach. Zwei Flächen liegen direkt beim Sportgelände – eine davon mit über zehn Hektar.

Der Zuhörerraum war dicht besetzt, als der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstag tagte. Bürgermeister Klaus Habermann war davon nicht überrascht. Schließlich stand „ein besonders spannendes Thema“ auf der Tagesordnung, wie er es nannte: die Ausweisung von Bauland. In der extra eingeschobenen Sitzung behandelte der Bauausschuss eine ganze Reihe von Anträgen gebündelt. Nicht allen wurde entsprochen.

Vor welchem Spagat der Stadtrat dabei steht, machte der Bürgermeister deutlich. So sollen die Kommunen einerseits bezahlbaren Wohnraum schaffen. Andererseits sind die dazu angehalten, sparsam mit Flächen umzugehen und bei Neuausweisungen von Bauland behutsam vorzugehen.

Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2005

Der Aichacher Stadtrat hat 2005 den Grundsatzbeschluss gefasst, nur dort Bauland auszuweisen, wo es im Flächennutzungsplan schon vorgesehen ist. Von diesem Grundsatz ist der Stadtrat heuer schon einmal im Stadtteil Ecknach abgewichen.

Jetzt lagen für Oberbernbach, dem größten Aichacher Stadtteil (zuletzt 1966 Einwohner), gleich vier Anträge vor – zwei in unmittelbarer Nähe des Sportgeländes.

Westlich der Staatsstraße Der umfangreichere der beiden bezog sich auf eine Fläche von etwa 105.000 Quadratmetern, also über zehn Hektar, westlich der Staatsstraße 2047 und nordöstlich des Sportplatzes, die jetzt landwirtschaftlich genutzt wird. Den Antrag haben vier Eigentümer der Grundstücke gemeinsam gestellt. Hier sah die Verwaltung allerdings gleich mehrere Probleme, wie Ender Aydin vom Bauamt darlegte.

Sehr kritisch seien die Immissionen durch die viel befahrene Straße, durch die Sportanlage und durch den Lehmabbau nordöstlich. Dazu kommt das Größenverhältnis zum restlichen Ortsteil und die Auswirkungen auf die Infrastruktur wie Kläranlage, Kindergarten oder Schule.

Dazu sei wegen der vier Eigentümer ein Umlegungsverfahren erforderlich, um bebaubare Grundstücke zu erhalten. Dadurch könne das große Baulandmodell der Stadt nicht zum Tragen kommen, so Aydin. Eine Baulandausweisung sei schwierig bis unmöglich. So sehe das auch der Kreisbrandmeister.

CSU und FWG können sich eine kleinere Fläche vorstellen

Etwas anders betrachteten die CSU und die FWG die Sache. Sie konnten sich zwar nicht die gesamte Fläche, aber zumindest eine zweizeilige Bebauung entlang der Staatsstraße vorstellen. Georg Robert Jung (FWG), sprach von 20000 bis 25000 Quadratmetern. In den vergangenen Jahren sei zu wenig Bauland ausgewiesen worden, kritisierte er.

Für ihn und Helmut Beck (CSU) hätte die Bebauung den Vorteil, dass der Ortseingang von Motzenhofen her deutlicher würde. Da es jetzt nur östlich der Staatsstraße Wohnhäuser gibt, werde dort zu schnell gefahren.

Kristina Kolb-Djoka ( SPD) war klar dagegen. Weise man jetzt eine kleinere Fläche aus, folgten später mit Sicherheit weitere, befürchtete sie. Bei einer so großen Fläche sollten auf jeden Fall die Bürger vorher informiert werden, forderte sie.

Magdalena Federlin (Grüne) fürchtete, an der Straße könnten dann auch die östlichen Anwohner künftig mehr Lärm abgekommen. Auch für den Sportplatz sah sie Schwierigkeiten.

Die Gesamtfläche als Bauland auszuweisen, lehnte der Ausschuss schließlich einstimmig ab. Für eine ein- oder zweizeilige Bebauung gab es eine Mehrheit von 7:5 Stimmen. Dagegen waren die SPD und Federlin. Es soll noch geprüft werden, ob dann das Einheimischenmodell zum Tragen kommt.

Südlich der Sportanlage Einstimmig abgelehnt wurde dagegen die Ausweisung von Bauland unmittelbar südlich der Sportanlage auf einer Fläche von gut 24000 Quadratmetern. Das Hauptproblem dort laut Aydin: die Erschließung.

Zu der Fläche führt ein Weg zwischen zwei Fußballfeldern durch. Der sei für die Erschließung aber nicht geeignet. Von Süden her ist die Erschließung nicht möglich. Zudem fällt das Gelände nach Süden hin stark ab. Ein Kanal dort sei sehr aufwendig und nicht bei der Kläranlage berücksichtigt.

An der Teichstraße muss noch die Erschließung geregelt werden

An der Teichstraße Bebaut werden soll eine gut 12 000 Quadratmeter große Fläche südlich der Teichstraße in Oberbernbach, die derzeit eine Grünfläche ist („Außenbereich im Innenbereich“). Die Fläche falle zwar zur bereits bestehenden Bebauung an der Teichstraße hin ab, eine Bebauung sei aber möglich, die Abwasserbeseitigung unproblematisch, so Aydin.

Einziges Manko in den Augen des Ausschusses: die Erschließung. Diese müsse so geregelt werden, dass es keine Probleme gibt. Die Empfehlung an den Stadtrat, einen Bebauungsplan aufzustellen, war einstimmig. Durch das große Baulandmodell könnte auch die Stadt dort Bauland anbieten. Insgesamt, so die vorsichtige Schätzung Aydins, könnten dort 15 Bauplätze entstehen.

Aichacher Straße Für eine Fläche von knapp 1600 Quadratmetern an der Aichacher Straße, für die jetzt ein Bebauungsplan beantragt war, hatte es schon einmal eine Bauvoranfrage gegeben, mit der der Bauausschuss auch einverstanden war. Dort sollten vier Einfamilienhäuser gebaut werden. Gegen das Vorhaben sprechen außerdem ein schützenswerter Gehölzbestand und Lärmimmission durch einen angrenzenden Gewerbebetrieb.

Das westlichste Haus ist auch nach § 34 möglich. Das Landratsamt war aber der Ansicht, dass die drei östlich geplanten Häuser im Außenbereich liegen und der Ortsrand unorganisch ausgeweitet würde. Im Bauausschuss war man der Meinung, zumindest eines der drei Häuser möglich sein müsste, zumal sich südlich davon bereits ein Haus befindet.

Bauamtsleiterin Carola Küspert betonte, das Landratsamt habe sich bereits ganz klar dazu geäußert. Dennoch soll die Verwaltung das noch einmal prüfen, der Bauausschuss würde einer solchen Bebauung zustimmen.

Betriebe in der Nachbarschaft sollen geschützt werden

Lindenstraße in Obermauerbach In Obermauerbach ging es um eine rund 4300 Quadratmeter große Fläche in Obermauerbach an der Lindenstraße. Das Problem dabei: in der Nachbarschaft gibt es eine landwirtschaftliche Hofstelle, eine Lagerhalle und eine Schreinerei. Diese Betriebe müssten geschützt werden, so Aydin, dann sei hier Bauland grundsätzlich vorstellbar.

Wie Bürgermeister Habermann berichtete, waren aus Obermauerbach schon mehrere Bedenken gegen das Vorhaben eingegangen, auch von der Schreinerei und dem Lagerbetrieb.

Im Bauausschuss wurde das Vorhaben deshalb ebenfalls als problematisch angesehen, zumal es in Obermauerbach mehrere Baulücken gebe. Mit 10:2 wurde hier eine Baulandausweisung abgelehnt. Die Gegenstimmen kamen von Karl-Heinz und Ursula Schindler (beide SPD).

Die Anträge, die nicht im Bauausschuss abgelehnt wurden, werden in einer der nächsten Sitzungen im Stadtrat erneut Thema sein, so Bürgermeister Habermann. Dann könne man die Bauleitverfahren einleiten.