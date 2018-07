vor 18 Min.

Aichacher Dorfhelferin wird ausgezeichnet

Klara Daum erhält für ihre Dienste im Kreis den Betriebshilfe-Award. Seit 40 Jahren springt sie im Notfall ein

Die Dorfhelferin Klara Daum, deren Einsätze über den Maschinenring Aichach koordiniert werden, hat eine besondere Ehre erhalten: Sie bekam den Betriebshilfe Award verliehen, die höchste Auszeichnung der Maschinenringe Deutschlands. Überreicht wurde der Preis von Leonhard Ost, dem Präsidenten des Bundesverbandes der Maschinenringe, auf dessen Bundesversammlung in Unterschleißheim.

Die Auszeichnung wurde erstmals aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Maschinenrings in Anerkennung der Verdienste der Dorf-und Betriebshelferinnen vergeben. Bei der Auslobung für die Ehrung gab es aus ganz Deutschland rund 50 Bewerbungen. Die Bewerbung für die Aichacher Dorfhelferin hatte die Maschinenring-Geschäftsführerin Eva Schade per Video eingereicht.

Klara Daum ist seit April 1978 – also schon 40 Jahre – als Dorfhelferin im Landkreis Aichach-Friedberg tätig. Sie hat in dieser Zeit rund 2000 Familien betreut. Was die Kilometer betrifft, die sie dabei zurückgelegt hat, so ist sie rund zweieinhalb Mal um die Welt gefahren. Klara Daum, so sagte Eva Schade, habe bei ihren Einsätzen viele Schicksale erleben müssen und Haus und Hof, Stall und Kinder, Jung und Alt versorgt.

Aus den 50 eingegangenen Bewerbungen beim Bundesverband wurden zehn Kandidaten zum Festabend eingeladen. Dort wurde dann das Geheimnis gelüftet: Die Bewerbung aus Aichach wurde als emotionalste, authentischste und beste von der Jury ausgewählt. Das Bewerbungsvideo wurde den rund 500 Festgästen vorgespielt und Klara Daum erhielt mit ihrer MR-Geschäftsführerin stehende Ovationen. Klara Daum wurde als erstmalige Gewinnerin des Betriebshilfe Awards mit der „Helfenden Hand“ geehrt.

Eva Schade bezeichnete Daum als absoluten Haushaltsprofi, der viele Familien bereits in der dritten Generation kenne. Das überzeugte auch das Präsidium des Bundesverbandes, das die schwierige Aufgabe hatte, aus den 50 Bewerbungen die Gewinner zu küren. Leonhard Ost würdigte die Tätigkeit der Betriebshelfer, die bei Notfällen in den Betrieben einsprängen und auf den Höfen „großartige Arbeit“ leisteten. Jeder Einsatz sei auch menschlich eine Herausforderung, denn oft würden sich dahinter dramatische Geschichten und Schicksale verbergen.

Genau diese Geschichten solle der Betriebshilfe-Award erzählen, um den Helfern die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Viele hoch technisierte landwirtschaftliche Betriebe arbeiteten heute mit extrem wenig Personal, wenn dann ein Landwirt ausfalle, sei das oft eine Katastrophe – hier leisteten die Helfer einen wertvollen Dienst.

Themen Folgen