09:02 Uhr

Aichacher Faschingsfans helfen Schule in Uganda

Aktion Hoffnung verkauft am Freitag gebrauchte Faschingsmode. Geld kommt auch einem Projekt von Father Joseph zugute, der in Aichach gut bekannt ist

Die Aktion Hoffnung macht mit ihrem Secondhand-Faschingsmarkt Station in Aichach. Faschingsfreunde haben am Freitag, 18. Januar, Gelegenheit, sich im Pfarrzentrum mit Kostümen, Glitzermode, Nostalgischem und Kleidung aus vergangenen Jahrzehnten einzudecken. Zum elften Mal findet der Markt der Hilfsorganisation gemeinsam mit dem Missionskreis Aichach statt.

Auf über 150 Quadratmetern finden Kinder und Erwachsene eine große Auswahl an bunten und ausgefallenen Secondhand-Faschingskostümen. Karin Stippler, die für Aktion Hoffnung die Märkte organisiert, sagt: „Wir bringen zum Markt ungefähr 2000 Teile für die ganze Familie mit.“

Ugandischer Priester kommt zur Urlaubsvertretung stets nach Aichach

Die „Aktion Hoffnung – Hilfe für die Mission GmbH“ ist eine kirchliche Hilfsorganisation des Bistums Augsburg und des katholischen Hilfswerkes missio in München. Sie unterstützt Entwicklungsprojekte. Zur Finanzierung sammelt sie Secondhand-Kleidung und vermarktet diese im Großhandel nach den im Dachverband FairWertung aufgestellten entwicklungspolitisch und ökologisch sinnvollen Kriterien.

Der Reinerlös des Faschingsmarktes kommt der St. Martin Percoto Primary and Vocational Schools in Mityana in Uganda zugute. Father Joseph Sserunjogi hat die Schule 1995 mit dem Ziel gegründet, Kindern aus armen Familien Bildung zu vermitteln. Als Urlaubsaushilfe kommt der Priester seit 24 Jahren nach Aichach. Im November 2017 besuchte eine kleine Gruppe aus Aichach anlässlich des 25-jährigen Priesterjubiläums von Father Joseph das Schulprojekt, das rund 350 Kinder und Jugendliche besuchen. Mit an Bord war das diesjährige Prinzenpaar der Paartalia, Prinzessin Anna und Prinz Henry I.

Inzwischen werden auch Maurer und Elektriker ausgebildet

Im Partnerprojekt der Stadtpfarrei Aichach haben Kinder aus ärmsten Familien die Möglichkeit, nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung zu machen. Bisher wurden hauptsächlich typische Frauenberufe angeboten. Sowohl junge Frauen als auch Männer erlernen das Schneidern, das Friseurhandwerk, Kochen, Backen, Stricken sowie Grundlagen im Umgang mit dem Computer. Dank einer Spende konnte vor zwei Jahren der Computerraum mit neuen Rechnern ausgestattet werden. Die vor 15 Jahren aus Aichach geschickten mechanischen Nähmaschinen leisten bis heute gute Dienste. Seit 2018 wird der Ausbildungszweig des Elektrikers angeboten, ein weiterer fürs Maurerhandwerk ist geplant. Wegen Platzmangels findet der Unterricht derzeit auf dem Balkon des sogenannten „Aichach-Saales“ statt. Ein weiterer, dringend benötigter Neubau ist im Entstehen. Aufgrund von staatlichen Auflagen zur Sicherheit der Kinder muss rund um das riesige Areal eine hohe Mauer gebaut werden – ein gutes Übungsfeld für die zukünftigen Maurer.

Die Lehrergehälter müssen finanziert werden

Zur Finanzierung der Lehrergehälter soll ein Tankfahrzeug angeschafft werden, um Trinkwasser in entlegenere Gebiete transportieren zu können. Deshalb sucht der Missionskreis dringend einen Fachmann, der bei der Suche und Auswahl des Lastwagens behilflich sein kann. Für all das werden noch viele Spenden benötigt. Der Erlös des Faschingskleidermarktes ist dafür ein wertvoller Beitrag.

Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung betont: „Gerne hilft die Aktion Hoffnung hier mit und stellt den Reinerlös dem Projekt zur Verfügung. Wir sind davon überzeugt, dass die Investition in die Bildung junger Menschen eine Investition in die Zukunft ist.“Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 15000 Faschingsfreunde die 60 Märkte. Das ergab einen Erlös von über 47000 Euro, 1000 Euro gingen an die Schule in Uganda.

Beim Faschingsmarkt von 15 bis 18 Uhr werden fair gehandelter Tee oder Kaffee und Kuchen angeboten. Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Haushaltswäsche können abgegeben werden. (AN)

Spenden Informationen gibt es bei der Aktion Hoffnung, 08249/9685-0. Spenden: Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17720512100006003479, Verwendungszweck: Schule Father Joseph. Informationen zum Projekt gibt Judith Ettner, 08251/2543, info@missionskreis-aichach.de

